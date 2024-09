Slovenci s posebnimi cilji, Hrgota v pripravljenosti

V nadaljevanju preberite:

Kakšen »narobe svet« se ta konec tedna obeta v smučarskih skokih, kateri slovenski »orli« bodo tekmovali na prireditvi za veliko nagrado FIS v Visli ter kateri skakalci in skakalke na preizkušnjah za (med)celinski pokal v Trondheimu, kateri trenerji jih bodo vodili na Poljskem in Norveškem, zakaj bo konkurenca na severu Evrope tako močna, kako so naši reprezentanti skakali na nedavnih pripravah v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu, komu je šlo najbolje od nog, kakšne težave ima Timi Zajc, svetovni prvak z Bloudkove velikanke 2023, kakšne cilje bodo slovenski skakalci lovili v Visli in Trondheimu ...