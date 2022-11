Ljubljanski trener pomaga Avstrijki, ki si želi skakati za drugo državo

V Avstriji zelo odmeva odločitev smučarske skakalke Sophie Sorschag, da ne bo več tekmovala za svojo domovino. Potem ko se je sprla z odgovornimi na tamkajšnji smučarski zvezi (ÖSV), 23-letna Beljačanka že išče možnosti, po katerih bi svojo športno pot nadaljevala za drugo reprezentanco.

»Na žalost imam v Avstriji zaprta vrata. Konec aprila so me povsem nepripravljeno izključili iz zveze. Ker se želim še naprej ukvarjati z mojim ljubljenim športom, sem bila prisiljena vložiti prošnjo za zamenjavo državljanstva,« je Sorschagova povedala za časnik Kronen in pristavila, da se pogaja z različnimi zvezami, katerim bi se lahko pridružila.

»Imam več možnosti, upam, da se bomo kmalu dogovorili,« si je zaželela Korošica, ki si je februarja letos na tekmi za celinski pokal v Brotterodeju huje poškodovala desno koleno. Pred kratkim se je vrnila na skakalnice, na katerih zdaj vadi pod vodstvom ljubljanskega trenerja Jureta Radlja.

Jure Radelj, ki je pred leti vodil tudi korejske skakalce, zdaj bedi nad Korošico Sophie Sorschag. FOTO: Osebni arhiv J. R.

Mario Stecher, športni direktor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri ÖSV, je celotno zgodbo predstavil iz svojega povsem drugačnega zornega kota. »Za nas je škoda, da se je Sophie odločila, kot se je, saj smo jo želeli zadržati v naših vrstah. Toda sama je izrazila željo po odhodu,« je izjavil 45-letni Avstrijec.

Kakorkoli že; glede na to, da je že dosegla nekaj lepih uspehov (v svetovnem pokalu se je s sedmim mestom najvišje zavihtela januarja lani v Titisee-Neustadtu, na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu 2021 pa je prispevala svoj delež k zlati lovoriki avstrijske ženske ekipe), ji verjetno ne bo težko najti nove reprezentance.