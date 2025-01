Ljubno v nevarnosti izgube tekme za svetovni pokal

Mednarodna smučarska zveza (Fis) si želi, da bi bil tekmovalni koledar smučarskih skakalk in skakalcev že v sezoni 2026/27 poenoten, je ob koncu novoletne turneje v Bischofshofnu sporočil tekmovalni direktor moškega dela Sandro Pertile. To bi pomenilo, da srednje skakalnice na Ljubnem, v Beljaku ali Hinzenbachu ne bi bile več del svetovnega pokala

»Naš cilj je, da moške in ženske skoke poenotimo v največji možni meri. Vse od konca lanske sezone delamo na poenotenju koledarja. Na papirju je to seveda veliko lažje kot v resničnosti. A naš jasen cilj je, da bi imeli v sezoni 2026/27 skupne moške in ženske tekme,« Pertileja povzema avstrijska tiskovna agencija Apa.

Načrti so resni, saj bo imel Pertile že po letošnjem svetovnem prvenstvu v Trondheimu razširjena pooblastila in bo po novem odgovoren tudi za ženski del skakalne karavane. Že naslednja sezona bo prehodna, ker pa so v ospredju olimpijske igre v Italiji, bo skupen koledar nato predvidoma začel novo olimpijsko obdobje do leta 2030 in iger v Franciji. Pertile ne skriva, da so si v skakalnem delu Fisa za vzor vzeli biatlon, kjer že dolgo uspešno sodelujeta moška in ženska karavana. V skokih so skupne tekme za zdaj bolj izjema kot pravilo.

Slaba gledanost

Zanimanje v svetu za ženske skoke je z izjemo redkih prizorišč, med katere spada tudi slovenska tekma na Ljubnem, majhno. Pri Fisu ocenjujejo, da se bo zanimanje povečalo, saj so skakalke zdaj po večini na manjših skakalnicah nastopale pred praznimi tribunami, skupaj s skakalci na večjih napravah pa naj bi se to spremenilo.

Da imajo ženski skoki težave z gledanostjo, je potrdila tudi zadnja silvestrska prireditev prireditev v nemškem Garmisch-Partenkirchnu, kjer si je žensko tekmo z zmago Nike Prevc ogledalo okrog 3000 ljubiteljev skokov. In to kljub temu, da Nemka Katharina Schmid nosi majico vodilne v svetovnem pokalu.

Uro pred tem si je moška kvalifikacije na istem prizorišču ogledalo 10.000 navijačev. To razmerje želijo pri Fisu spremeniti.