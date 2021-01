Malysz verjame, da lahko Stoch prehiti tudi Schlierenzauerja

Anže Lanišek in Peter Prevc sta bila najboljša Slovenca v Titisee-Neustadtu. FOTO: Christof Stache/AFP

Svetovni pokal

Stoch ujel slovitega rojaka Malysza

Kamil Stoch je po zmagah ujel Adama Malysza. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Rezultati tekem za svetovni pokal v Titisee-Neustadtu (HS-142)

Sobota: 1. Stoch (Pol) 281,6 (139, 144), 2. Granerud (Nor) 277,6 (137.5, 138.5), 3. Zyla (Pol) 270,8 (143, 139.5), 4. Eisenbichler (Nem) 268,7 (138, 139.5), 5. Stekala (Pol) 265,2 (143.5, 134), 12. Lanišek 247,7 (130.5, 134.5), 21. P. Prevc 227,9 (122, 129), 34. Bartol 105,3 (131), 37. C. Prevc 101,4 (122.5), 39. Jelar 100,6 (121), 40. D. Prevc (vsi Slo) 100,2 (123.5)

Nedelja: 1. Granerud 299,4 (140, 138), 2. Tande (oba Nor) 297,0 (138.5, 138), 3. Kraft (Avs) 291,3 (138, 136), 4. Eisenbichler (Nem) 288,7 (136.5, 135.5), 5. Lindvik (Nor) 288,4 (133.5, 137), 13. P. Prevc 270,9 (131, 132), 15. Lanišek 269,2 (133, 130.5), 26. Jelar 246,5 (131.5, 124.5), 36. C. Prevc 117,1 (123.5), 37. Bartol 112,5 (118.5), 42. D. Prevc (vsi Slo) 97,8 (115.5).

Ljubljana – Skakalnica Hochfirst je v pičlih 24 urah postregla s tekmama z zelo različnim razpletom pri vrhu. Medtem ko so v soboto v Titisee-Neustadtu kraljevali Poljaki z zmagovalcemin tretjeuvrščenimna čelu, so imeli včeraj največ razlogov za slavje Norvežani, ki so se po zaslugiinveselili dvojne zmage. Slovenci so obakrat ostali na približno enaki ravni in brez uvrstitve med elitno deseterico.Na prvi preizkušnji na skrajnem jugozahodu Nemčije sta se še drugič zapored po Bischofshofnu v finale uvrstila zgolj dva naša reprezentanta, ob, ki je v spremenljivih razmerah izvlekel 12. mesto, se je do točk dokopal le še(21.).»Anže in Peter sta v finalu prikazala solidna skoka. Morda v vetrovni loteriji nista imela sreče z vremenskimi razmerami, za preostale štiri fante –(34.),(37.),(39.) in(40.) – pa težko rečem, da so imeli smolo,« je bil nezadovoljen glavni trenerA njegov optimizem ni obrodil sadov, če odmislimo, da se je ob Petru Prevcu (13.) in Anžetu Lanišku (15.) na drugi tekmi do petih točk dokopal tudi Žiga Jelar (26.). Cene Prevc (36.), Tilen Bartol (37.) in Domen Prevc (42.) so bili vnovič prekratki za drugo serijo.»S tokratnimi skoki ne moremo biti zadovoljni, 13. in 15. mesto nista rezultata, na katera merimo. Po uvodni seriji je Anžetu (9.) in Petru (11.) kazalo bolje, a po napakah, ki sta jih naredila v finalu, sta v tako zgoščeni konkurenci hitro nazadovala,« je pojasnil Hrgota.Najstarejši od bratov Prevc je priznal, da njegovo skakanje (še) ni vrhunsko, je pa ugotavljal, da se forma počasi dviguje in da očitno potrebuje več takšnih tekem, da se bo lahko povzpel kakšno mesto višje. Lanišek ni bil zadovoljen s prikazanim. »Skakal sem zadržano, s takšnimi nastopi ne moreš doseči vidnejšega rezultata,« je izjavil 24-letni Domžalčan.Najuspešnejši skakalec konca tedna je bil Granerud, ki je sobotnemu 2. mestu dodal šesto zmago v sezoni in se utrdil na vrhu točkovanja. »Zelo sem si želel spet zmagati, no, to si vedno želim in zelo sem vesel, da mi je uspelo. Potem ko sem do novoletne turneje nanizal pet prvih mest in sem nato toliko tekem čakal na zmago, sem jo zdaj vendarle znova dočakal,« je bil dobro razpoložen 24-letni Norvežan.Dan prej je bil vesel Stoch, potem ko je slavil skupno 39. zmago v svetovnem pokalu, s katero se je na 3. mestu večne lestvice izenačil z. Zdajšnji športni direktor poljske reprezentance verjame, da lahko njegov naslednik po številu prvih mest prehiti legendarnega Finca(46) in vodilnega Avstrijca(53).»Da me bo ujel, je bilo le vprašanje časa. Če bo še naprej tako dobro skakal, sem prepričan, da se bo v dveh letih zavihtel na sam vrh,« je dejal 43-letni Malysz. Stoch je imel sicer v soboto še en razlog za slavje, saj je v glasovanju za najboljšega poljskega športnika leta 2020 osvojil 3. mesto za nogometašemin teniško igralko. Slavje rdeče-belih orlov so v soboto malce pokvarili le prireditelji, ki zaradi tehničnih težav niso mogli zaigrati poljske himne, za kar so se Kamilu & Co. javno opravičili.Po včerajšnjem 17. mestu Stoch ni bil najbolj zadovoljen. »Za nami sta naporna dva tedna, zato je normalno, da sem utrujen. Zelo se že veselim vrnitve domov, da si napolnim baterije,« je poudaril poljski šampion in pribil, da že komaj čaka, da skoči v objem svoje žene, ki jo je leta 2006 spoznal v Kranjski Gori. Naslednji tekmi bosta konec tedna v njegovih Zakopanah.