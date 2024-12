Kranjski Gori zelena luč za izvedbo tekem, obeta se zimska pravljica

Snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) Jani Hladnik je danes preveril stanje tekmovalne proge v Podkorenu ter dovolil izvedbo veleslaloma in slaloma za točke svetovnega pokala alpskih smučark v Kranjski Gori. Slalomistke in veleslalomistke se bodo na poligonu Podkoren merile 4. in 5. januarja.

Organizatorji tekmovanja v Kranjski Gori so še enkrat dobili bitko s časom in z vremenom ter pripravili kakovostno in dovolj debelo snežno podlago, na kateri bodo lahko tekmovale smučarke. Ta znaša pol metra in več, kar je dovolj za vrhunsko tekmovanje, je povedal Hladnik.

Organizatorji upajo, da bo vreme zadnji teden pred tekmovanjem sodelovalo z njimi z nizkimi temperaturami in da bo v začetku januarja poskrbelo za pravo zimsko pravljico.

Slovenska vrsta bo lahko računala na tri tekmovalke Andrejo Slokar, Ano Bucik in Nejo Dvornik. Prvi dan se bo veleslalomska tekma začela s prvo vožnjo ob 9.30 in finalno ob 12.30. Slalomski spektakel pod Vitrancem pa bo s prvo vožnjo ob 10. in drugo ob 13. uri.

Smučarska zveza Slovenije (SZS) z ženskimi tekmami v alpskem smučanju nadaljuje tradicijo prirejanja tekmovanj najvišje kakovostne ravni v Sloveniji.

Ana Bucik bo ena od treh slovenskih adutinj. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Fis je zaradi večletnih težav s snegom Mariborsko Pohorje prečrtal kot prizorišče tekem svetovnega pokala. Januarja so tako v Kranjski Gori izpeljali zadnje tekmovanje z imenom Zlata lisica prav ob 60. jubileju.

Organizacijo je od smučarskega kluba Branik Maribor prevzela krovna zveza SZS, ki je tudi zagotovila, da bosta tekmi ostali v Sloveniji. V soglasju z mednarodno zvezo so se dogovorili, da bo imelo tekmovanje dom v Kranjski Gori vsaj do sezone 2033/34.

Stanje na tekmovalni progi v Podkorenu, kjer bosta ženski tekmi na sporedu šestič zaporedoma, si je ogledal Hladnik, ki je pohvalil trdo delo organizatorjev. »Verjamem, da bo tekma dobra, če bo še vreme, se obeta novo vrhunsko tekmovanje,« je dejal danes v ciljni areni.