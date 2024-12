Na finski praznik razočaranje za trenerja Olimpije

Pa ga je le Olimpija dočakala! Nick Bonino, še lani na svetovnem prvenstvu kapetan hokejistov ZDA, se je predstavil v zeleno-belem dresu na beljaškem ledu, popolnega veselja zanj in soigralce pa le ni bilo, saj so zmaji izgubili s 5:6, potem ko so že vodili s 5:3 ... In peti gol, obenem svoj prvi za Olimpijo, je takrat zabil ameriški hokejist. Že pred tem je prispeval podajo.

»Res tokrat lahko obžalujemo končni razplet. Veliko smo se pred tekmo pogovarjali o pristopu, zadovoljen sem bil s potekom tekme in našo igro, nato pa smo z dvema napakama vse uničili in izgubili. Razočaran sem,« je strnil misli Upi Karhula, finski strateg, za katerega je tako kot za njegove rojake 6. december poseben dan. Takrat Finska namreč praznuje o obletnico svoje neodvisnosti, Karhula je bil tako pred nekaj dnevi med navzočimi na praznovanju Fincev v Sloveniji, ko jih je obiskal tudi veleposlanik te nordijske dežele iz Budimpešte. Pri nas namreč zdaj ni finskega veleposlaništva.

Upi Karhula se z moštvom prebija skozi zahtevno obdobje gostovanj. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kakorkoli, zmajem je v Beljaku spodrsnilo, za povrh je KAC iz Celovca zmagal v Feldkirchu in na 6. mestu, ki zagotavlja uvrstitev v končnico, pobegnil ljubljanskemu moštvu na prednost sedmih točk – 40:33.

Pred slednjim je jutri novo zahtevno gostovanje v Bolzanu, nato pa po štirih zaporednih tekmah na tujem v naslednjem tednu, v petek in soboto, zaporedni domači preizkušnji s Vorarlbergom in Innsbruckom.