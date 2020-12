Na Pokljuki omejeno število gledalcev

Prireditelji 52. svetovnega prvenstva v biatlonu so med tistimi tisti, ki upajo, da v zimskem spektaklu ne bodo imeli povsem praznih tribun. Uradno so sporočili, da načrtujejo dogodek, ki bo na pokljuškem biatlonskem štadionu od 10. do 21. februarja 2021, z omejenim številom gledalcem, koliko točno navzočih na prizorišču pa si bo na dan lahko ogledalo tekmovalno dogajanje, zdaj še ni jasno.



Iz organizacijskega odbora so v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da bo to odvisno od epidemiološke podobe v državi in takrat najbrž sploh v srednji Evropi. Na Pokljuki so si seveda obetali še večji obisk Nemcev, Avstrijcev, pa tudi Norvežanov, Čehov in Rusov, kot na običajnih tekmah svetovnega pokala. Obenem načrtujejo začetek prodaje vstopnic ob začetku novega leta in obenem upajo, da bo v januarju že bolj jasno, kako bo s številom gledalcev. Zmogljivost štadion sicer znaša 12.000 obiskovalcev, kar je seveda manj kot v največjih biatlonskih arenah po Nemčiji, na Češkem ali na slovitem Holmenkollnu nad Oslom, toda številni šampioni tega športa kot tudi njihovi spremljevalci iz tujine pogosto posebej občudujejo slovensko prizorišče zaradi pristnega in prav posebnega naravnega okolja. Na Pokljuki je bilo doslej svetovno prvenstvo v biatlonu le enkrat, februarja 2001.

