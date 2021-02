Na Pokljuki vsaj virtualni navijači

Navijači letos ne bodo prišli na svoj račun. FOTO: Igor Mali

Zima je na vrhuncu

Seriji športnih tekmovanj, kjer so navijače na tribunah zaradi epidemije covida-19 zamenjali virtualni navijači iz domačega okolja, so se pridružili tudi prireditelji svetovnega prvenstva na Pokljuki.»V času, ko navijači fizično ne morejo biti z nami, nam njihova podpora pomeni še toliko več. Izredno sem vesel, da nas ljubitelji biatlona vseh generacij podpirajo tudi v takšnih trenutkih. Čutili bomo vsak vzklik navijanja in verjamem, da nas bo to poneslo do dobrih rezultatov. Vsako leto nam veliko pomeni tudi navijaško vzdušje otrok, ki nas med tekmami na Pokljuki že vrsto let zvesto spremljajo z izvirnimi transparenti. Mlade navijače zato vabim, da svojo ustvarjalnost ponovno zlijejo na transparent,« je navijače k navijanju pozval dolgoletni slovenski reprezentant»Otroke je v časih, ko so se njihove možnosti ukvarjanja s športom močno zožile, spodbudil tudi, dan izkoristijo priložnost za individualno in družinsko rekreacijo in jih pozval, naj se preizkusijo tudi v teku na smučeh. »Zima je namreč na vrhuncu,« je še dejal Bauer.SP bo med 9. in 21. februarjem. Prijave za virtualne navijače bodo možne na spletni strani triglav.si/pokljuka, kjer bodo odprte do 16. ure vsakič dan pred posamezno tekmo.