Stefan Kraft zmajuje z glavo: Moti me, ker ni nobene rdeče niti

Najboljši smučarski skakalec na svetu Stefan Kraft ni skrival razočaranja, potem ko se je moral v nedavnem izboru za avstrijskega športnika leta 2023 sprijazniti z drugim mestom. Prestižno priznanje je prejel jadralec na deski s padalom Valentin Bontus, ki se je pred dvema mesecema v Franciji ovenčal z naslovom olimpijskega prvaka pred srebrnim Koprčanom Tonijem Vodiškom.

»Seveda sem upal na to, da bom postal najboljši avstrijski športnik leta. Toda kljub temu se me to, da nisem št. 1, na koncu ni pretirano dotaknilo. V prejšnji sezoni sem dosegel vrhunske rezultate. Bolj bi me jezilo, če bi mi spodletel doskok v telemark in bi zaradi tega pristal na nehvaležnem četrtem mestu. Ko se mi zgodi kaj takšnega, nekaj noči ne spim dobro,« je zaupal Kraft, ki je razočaranje nad izborom za najboljšega avstrijskega športnika leta – kot je sam dejal – »prebolel v tridesetih minutah«.

Stefan Kraft je v prejšnji zimi osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Zanimivo, da se je prav zavoljo slovesne prireditve na Dunaju odpovedal nastopu na finalu velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Klingenthalu. »Nočem zmanjšati vrednosti uspeha Valentina Bontusa ali drugih. Zaslužijo si vse čestitke, toda sam sem bil vendarle razočaran,« je priznal 31-letni Avstrijec, ki je ob naslovu svetovnega prvaka v smučarskih poletih na Kulmu v prejšnji zimi osvojil tudi veliki kristalni globus.

Že pred tremi leti mu ni bilo vseeno, potem ko je kljub moštvenemu naslovu olimpijskih prvakov z reprezentančnimi kolegi v izboru za najboljšo ekipo pristal na tretjem mestu – za nogometnima ekipama Red Bull Salzburg in žensko reprezentanco. »Letos je graški Sturm senzacionalno osvojil dvojno lovoriko in zaostal za mešano jadralsko dvojico olimpijskih prvakov (Lara Vadlau-Lukas Mähr). Moti me, ker pri tem izboru ni nobene rdeče niti,« je zmajeval z glavo Kraft.