Ne bo pozabil večera, ko je v savni srečal slovenske skakalce

Ko je Igor Medved v začetku junija prevzel vodenje finske reprezentance v smučarskih skokih, je takoj opazil določeno razliko. Njegovi novi varovanci so (bili) preprosto pretežki, da bi lahko posegli po svetovnem vrhu.

Zaradi tega jim je nemudoma položil na srce, da morajo shujšati. »V povprečju se morajo znebiti od treh do petih kilogramov,« je finskim medijem razkril 43-letni Ljubljančan in pristavil, da bo treba – če v nekaj mesecih ne bo napredka – resno razmisliti o marsičem. Mimogrede: na finalu velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Klingenthalu je bil minulo soboto najvišje uvrščeni skakalec iz dežele tisočerih jezer Niko Kytösaho (šele 43.), ki trenira s svojo ekipo, od Medvedovih izbrancev je bil najboljši Antti Aalto, ki je pristal komaj na 48. mestu.

Niko Kytösaho letos trenira s svojo ekipo. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Petter Kukkonen, nekdanji glavni trener finske reprezentance v nordijski kombinaciji in zdajšnji strokovni komentator pri televizijski postaji Yle, je Medveda označil za trenerja s trdo roko, vendar pa ima za to razumevanje. Zaveda se pač, da je v tem športu težko uspeti, če nimaš optimalne teže. Ob tem je podoživel dogodek izpred nekaj let, ko je s svojimi varovanci na enem od prizorišč v srednji Evropi bival v istem hotelu kot slovenski skakalci.

»Tako je naneslo, da smo se en večer srečali tudi v savni. A prav nič ni bilo videti, da bi slovenski skakalci v njej uživali. Ko smo se mi že hladili, so se oni še vedno potili. V savni so prebili več ur,« se je spomnil Kukkonen.