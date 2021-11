Na Štorklji kot prava ptica poletela na stopničke

V strokovnem vodstvu slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih so med visokimi cilji za olimpijsko zimo 2021/22, med katerimi so posebej podčrtali kolajno na februarskih olimpijskih igrah v Pekingu, izpostavili tudi čim več uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. Prve so se razveselili že na uvodni tekmi v Nižnem Tagilu, kjer je včeraj v vsem sijaju znova zablestela svetovna prvakinja Ema Klinec.

Svetovna prvakinja s srednje naprave v Oberstdorfu 2021 je kot prava štorklja, kakor so Rusi poimenovali svoj center 25 kilometrov vzhodno od virtualne meje med Evropo in Azijo, navdušila z odličnim drugim mestom. S skokoma, dolgima 92 in 91 metrov, je 23-letna šampionka iz Poljan nad Škofjo Loko, ki je poleti s Slatnarjevih smuči prestopila na Fischerjeve, zaostala le za prepričljivo avstrijsko zmagovalko Marito Kramer (104,5 m in 96 m).

»Zelo sem vesela teh stopničk, ki si jih doslej na prvi tekmi v sezoni še nikoli nisem priskakala. Vse poletje smo trdo delali celotno poletje in veseli me, da smo kljub vetrovni loteriji tudi ekipno dosegli zelo lepe uvrstitve. Toda imamo še ogromno za pokazati! Že jutri je nova priložnost in gremo naprej,« je po izvrstnem štartu Klinčeva svoj pogled uperila že proti današnji drugi preizkušnji (z začetkom ob 12. uri po našem času).

Ema Klinec je včeraj dosegla 12. stopničke v svetovnem pokalu. Le za 0,5 točke je Urša Bogataj zgrešila uvrstitev med trojico. Novinka Nika Prevc je že na prvi tekmi med elito osvojila točke.

Za las so se včeraj stopničke izmuznile iz rok Urši Bogataj (88 m in 90,5 m), skupni zmagovalki letošnje poletne velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki je kot četrtouvrščena za vsega pol točke zaostala za tretjim mestom. »Naredila sem dva kar dobra skoka, pri enem sem bila morda malo zgodnja. A to je lep začetek sezone,« je bila zadovoljna 26-letna skakalka iz Briš pri Polhovem Gradcu, ki je bila po uvodni seriji še sedma.

Še večji skok po lestvici je uspel branilki velikega kristalnega globusa Niki Križnar (82 m in 87,5 m), ki je s 13. mesta napredovala na končno osmo. »V prvi seriji sem imela malce slabše razmere, vendar tudi skok ni bil najboljši. V finalu sem skočila solidno, vendar pa to ni bilo to, kar sem v zadnjih dveh tednih kazala na treningu. Vem, da moram delati predvsem na sproščenosti, in uživati v skokih,« je povedala 21-letnica iz Delnic v Poljanski dolini.

Uspešno je ognjeni krst v svetovnem pokalu prestala komaj 16-letna Nika Prevc (74 m in 76,5 m), ki si je že ob premiernem nastopu v tem tekmovanju s 23. mestom priskakala prvih osem točk, dve mesti za njo pa je pristala Jerneja Brecl (83,5 m in 74,5 m), ki je v finalu močno pokvarila svojo uvrstitev iz prve serije, ko je bila še dvanajsta. Naša najizkušenejša reprezentantka Špela Rogelj (65 m), ki je imela v uvodni seriji med vsemi najslabše razmere v zraku, je pristala na predzadnjem, 39. mestu.

Nika Prevc je že na svoji prvi tekmi v svetovnem pokalu skočila do točk. FOTO: Matevž Peršin/SZS

Z rekordom skakalnice do rekordne prednosti

Marita Kramer je olimpijsko zimo začela, kot da bila z drugega planeta. V obeh serijah je bila namreč razred zase (tako kot že na treningu, v kvalifikacijah in poskusni seriji), v prvi je povrhu za poltretji meter izboljšala rekord srednje skakalnice v Nižnem Tagilu, ki si ga je od leta 2016 lastila japonska zvezdnica Sara Takanaši.

Kako velika je bila premoč 20-letne Avstrijke, ki je luč sveta ugledala v Apeldoornu na Nizozemskem, zgovorno kaže njena rekordna prednost: pred najbližjo zasledovalko Klinčevo, ki je vknjižila 12. stopničke, je imela težko verjetnih 41,7 točke naskoka. Slavje rdeče-belo-rdečih orlic je s tretjim mestom dopolnila izkušena Daniela Iraschko-Stolz (90 m in 90 m), ki je minulo nedeljo praznovala že 38. rojstni dan in bi bila lahko mnogim tekmicam že mati.

»Moj prvi skok je bil res izjemen. Nisem mislila na nič, le skočila sem. Ta zmaga mi pomeni ogromno, vesela sem, da jo lahko delim z Danielo. Enkrat mi je rekla, da bo, ko bova skupaj stali na zmagovalnem odru, končala kariero. Upam pa, da tega ne bo naredila,« je v smehu dejala Kramerjeva, ki je včeraj požela deveto zmago v svetovnem pokalu.