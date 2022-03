Na vrhu kdo drug kot Odermatt, Kranjec na robu točk

Švicar Marco Odermatt, zmagovalec skupnega in veleslalomskega seštevka v tej zimi, je postavil najboljši čas prve proge zadnjega veleslaloma svetovnega pokala alpskih smučarjev 2021/22 v Meribelu. Na drugem mestu je Norvežan Lucas Braathen (+0,20), tretji je še en Švicar Justin Murisier (+0,50). Olimpijski podprvak Žan Kranjec je 13. (+1,26).

Točke bo prejelo le 15 najboljših

Odermatt, olimpijski veleslalomski prvak, je najboljši čas postavil kot prvi na štartu.Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je zmagal na obeh veleslalomih za 61. Pokal Vitranc, prve proge ni končal v cilju. Zato pa se je v finale uvrstil mladinski svetovni prvak v disciplini norveški rojak Alexander Steen Olsen, ki je kot zadnji na štartu skočil na osmo mesto.

Na finalnih tekmah sezone imajo pravico do nastopa člani prve petindvajseterice ter olimpijski in mladinski svetovni prvaki v vsaki od disciplin. V vseh disciplinah pa lahko nastopijo tekmovalci, ki so v sezoni osvojili 500 točk ali več. Zaradi manjšega števila udeležencev na finalnih tekmah točke za končno razvrstitev v seštevkih svetovnega pokala in v točkovanju za svetovno startno lestvico prejme le 15 najboljših. Drugo progo bodo odprli ob 12. uri.