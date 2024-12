Na vrhu Korošec, med Slovenci najboljši spet Anže Lanišek

V Visli so izpeljali kvalifikacije za jutrišnjo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki se bo začela ob 15.05. Med Slovenci se je znova najbolje odrezal Anže Lanišek, ki je s 123 metri pristal na 16. mestu.

Preostali naši reprezentanti so zaostali za najboljšo trideseterico. Lovro Kos je v sneženju izvlekel 114 metrov, kar je bilo dovolj za 37. mesto. Timi Zajc (113 m) je bil vidno nezadovoljen s svojim skokom in uvrstitvijo (43. mesto), prav toliko kot lanski svetovni prvak iz Planice in njegov klubski kolega pri SSK Ljubno BTC pa je zmogel tudi Žak Mogel, ki se je kot predzadnji (49.) prebil na jutrišnjo preizkušnjo.

Še tretjič v tej sezoni je brez nastopa na tekmi ostal Domen Prevc, ki ga je v tokratnih kvalifikacijah na doskočišče posrkalo že pri 104 metrih. To je zadostovalo le za 57. mesto.

Najboljši nastop je uspel avstrijskemu Korošcu Danielu Tschofenigu (125,5 m), drugi je bil Švicar Gregor Deschwanden (131 m), tretji pa vodilni v skupni razvrstitvi, Nemec Pius Paschke (126,5 m).

Nedeljska preizkušnja se bo začela ob 15.15.