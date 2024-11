Veliki Prevčev tekmec bi zaradi napadov že v otroštvu skoraj končal kariero

Nekdanji nemški skakalni as Severin Freund, ki je v sezoni 2014/15 v razburljivem (dvo)boju za veliki kristalni globus za las ugnal Petra Prevca, je spomladi leta 2022 sklenil svojo športno pot. Pred dnevi je za časnik Die Welt razkril, da že dolgo boleha za epilepsijo.

»Prvi napad sem imel pri šestnajstih letih in ni veliko manjkalo, da bi moral končati kariero. To bi bilo grozno,« se je spomnil 36-letni Bavarec in pripomnil, da se je po prvem napadu počutil izgubljenega. Zdravniki so mu potem v bolnišnici odsvetovali ukvarjanje z vrhunskim športom.

»Na srečo je (bila) pri meni možnost za napad čez dan zelo majhna, večino sem imel ponoči. Zaradi tega sem lahko še naprej skakal,« je pojasnil Freund in na vprašanje, ali ga ni bilo nikoli strah, da bi ga napad presenetil na skakalnici, odvrnil, da se tega ne spomni. »Če sem iskren, res ne vem, ali sem se tega zares bal. Morda sem kdaj pomislil na to, vendar pa je pretehtalo veselje do skokov.«

Med kariero o tem ni želel govoriti, ker bi v primeru slabih rezultatov zanje krivili bolezen. »Poleg tega nisem želel, da bi me ves čas spraševali o epilepsiji. Pred nekaj leti so o tem izvedeli pri enem od časopisov, vendar pa nam je v zadnjem hipu uspelo preprečiti objavo,« je zaupal svetovni prvak v smučarskih poletih v Harrachovu 2014 in leto pozneje šampion z velike skakalnice v Falunu, ki je v svetovnem pokalu slavil 22 zmag.

Odkar je pred dobrima dvema letoma svoje smuči postavil v kot, je imel le en napad.