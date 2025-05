Naftarji so spet imeli srečno roko v igralniški meki

Hokejisti Edmonton Oilers, ki so v prvem krogu končnice zahoda še četrto sezono zaporedoma izločili Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, odlično igrajo tudi v drugem krogu. V dvoboju proti Vegas Golden Knights so v boju na štiri zmage povedli z 2:0. Washington Capitals pa so na vzhodu izenačili razmerje moči (1:1) proti Carolina Hurricanes.

Vse od uvodnih dveh porazov na začetku končnice proti Kopitarjevim kraljem hokejisti Edmontona niso več izgubili. Tokrat so Naftarji dobili šesto zaporedno tekmo končnice, še drugo v Las Vegasu. Najboljši strelec lige NHL Leon Draisaitl je na drugi tekmi dosegel odločilni zadetek v podaljšku za zmago s 5:4 in svojemu moštvu zagotovil izjemno dragoceno drugo zmago v gosteh.

Naftarji so pred tem po zaostanku z 0:1 povedli s 4:2, a so bili nato prisiljeni v izenačenje. Draisaitl je zdaj dosegel vsaj en gol na šestih od sedmih tekem končnice to sezono. Naslednji dve tekmi bosta v Edmontonu.

Na prvi tekmi dneva so Washington Capitals s 3:1 slavili proti Carolini Hurricanes in izenačili dvoboj. Ker so se zavedali, da se lahko znajdejo v škripcih, so v drugo tekmo vstopili z drugačno miselnostjo kot v prvo, je dejal trener domačih Spencer Carbery. Izkazal se je vratar Tom Wilson, ki je prikazal nekaj mojstrskih obramb, vknjižil pa je tudi podajo pri zmagovitem golu v prazno mrežo za končnih 3:1.

»Bilo je veliko bolje kot na prvi tekmi dvoboja, o tem ni dvoma,«je dejal trener Carbery. »Čutimo, da lahko vrnemo udarec.« Za domače sta zadela še Connor McMichael ter John Carlson z igralcem več, Thompson pa je za Prestolnike, ki počasi le prevzemajo vlogo prvega nosilca vzhoda, zaustavil 27 od 28 strelov.

»Prva tekma nam ni šla po načrtu, s tem nismo bili preveč zadovoljni. Mislim, da smo se danes res dobro odzvali na vodni poraz po podaljšku,«je dejal McMichael, ki je zadel po tem, ko je plošček v vrat zadel branilca gostov Shayna Gostisbehereja. Na drugem koncu ledu je blestel Thompson.»On nas je držal v igri,« je dejal kapetan Aleks Ovečkin. »Vlil nam je potrebno zaupanje.« Tretja tekma boja na štiri zmage bo v soboto v Raleighu.

Končnica, 2. krog:

Washington Capitals – Carolina Hurricanes 3:1; izid v zmagah je izenačen na 1:1

Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers 4:5 (podaljšek); Edmonton vodi z 2:0 v zmagah