Epski preobrat: izenačili 1,6 sekunde pred koncem, zmagali po dveh podaljških

Winnipeg Jets so z izjemno predstavo uprizorili nepozaben preobrat in na odločilni sedmi tekmi prvega kroga končnice lige NHL s 4:3 po dveh podaljških premagali St. Louis Blues. Junak srečanja je postal kapetan Adam Lowry, ki je pozno v drugem podaljšku dosegel odločilni zadetek in svojo ekipo popeljal v drugi krog.

Drama je dosegla vrhunec v zadnjih dveh minutah rednega dela. Ob zaostanku Winnipega z 1:3 je najprej Vladislav Namestnikov 1:56 pred koncem zmanjšal razliko, ko se je njegov strel odbil od branilca Ryana Suterja. Domači so nato silovito pritisnili. Čeprav so sodniki po pregledu posnetka gol kasneje razveljavili, Jetsi niso popustili.

Zgodovinski trenutek je napočil le 1,6 sekunde pred iztekom rednega časa: Cole Perfetti je s svojim drugim golom na tekmi, po podajah Kyla Connorja in Neala Pionka, preusmeril plošček v mrežo za izenačenje na 3:3. Gre za najpoznejši izenačujoči zadetek v zgodovini sedmih tekem lige NHL in drugi najpoznejši v celotni zgodovini končnice lige NHL.

»Tudi pri zaostanku 1:3 nismo dvomili,« je za Canadian Press izjavil Perfetti. »Verjeli smo drug v drugega.« Kyle Connor, ki je tekmo končal s tremi asistencami, je dodal: »Bilo je evforično. Čustveno. Motivacijsko. To smo prenesli v podaljšek.«

Maratonski podaljšek odločil kapetan

Po prvem podaljšku brez zadetkov se je napeto srečanje nadaljevalo. Odločitev je padla šele 16 minut in 10 sekund igre v drugem podaljšku, ko je Lowry preusmeril strel branilca Neala Pionka (tudi on s tremi asistencami) in končal tretjo najdaljšo sedmo tekmo v zgodovini lige NHL, ki je trajala 96 minut in 10 sekund, kot navaja kanadska tiskovna agencija.

»Verjetno sem sanjal, da bo gol malo lepši, kot da se odbije od moje noge,« je Lowry priznal za Canadian Press, a poudaril izjemen pomen zmage pred domačimi navijači.

Glavni junak tekme je z golom v podlajšku postal Adam Lowry. FOTO: Cameron Bartlett/AFP

Pred dramatičnim razpletom so imeli pobudo gostje. St. Louis je povedel z golom Jordana Kyrouja že v drugi minuti igre, kar je po poročanju AP najhitrejši zadetek na sedmi tekmi v zgodovini Bluesov. Mathieu Joseph je sredi prve tretjine povišal na 2:0. Kmalu zatem je domače oslabila še poškodba branilca Josha Morrisseya, ki je moral zapustiti igro. Jetsi so že pred tem nastopali brez prvega centra Marka Scheifeleja. Perfetti je sicer v drugi tretjini znižal ob igralcu več, vendar je Radek Faksa ob koncu drugega dela St. Louisu znova priigral dva gola prednosti (3:1). Kljub okrnjeni obrambi, katere preostali člani so bili primorani prevzeti večjo odgovornost in minutažo, so Jetsi našli pot do zmage.

Domači vratar Connor Hellebuyck je srečanje končal s 26 obrambami. Čeprav je bil med serijo trikrat predčasno zamenjan, je tokrat zdržal pritisk in prispeval k uspehu. Na nasprotni strani je Jordan Binnington kljub porazu izvedel 43 obramb.

Jetsi se bodo v drugem krogu pomerili z Dallasom, ki je prav tako napredoval po zmagi na sedmi tekmi. Serija se začenja v sredo v Winnipegu, kar bo prvi medsebojni obračun ekip v zgodovini končnic v ligi NHL, piše AP.