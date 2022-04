Najprej mu je stisnil roko, nato obrnil hrbet

Kakor vse kaže, bo vodenje poljskih smučarskih skakalcev zares prevzel Thomas Thurnbichler. Odgovorni v poljski zvezi so sicer že pred dnevi potrdili, da se pogajajo z 32-letnim Avstrijcem, vendar hkrati tudi zanikali, da bi z njim sklenili sodelovanje. Da bo Kamila Stocha, Piotra Zylo, Dawida Kubackega & Co. poslej vodil prav Thurnbichler, je zdaj razkril Mario Stecher, športni direktor za skoke in nordijsko kombinacijo pri Avstrijski smučarski zvezi (ÖSV).

Thurnbichler, ki je bil v minuli zimi desna roka glavnega trenerja Andreasa Widhölzla v avstrijski reprezentanci, s katero se je veselil osvojitve pokala narodov (z vsega 47 točkami naskoka pred Slovenijo), na olimpijskih igrah v Pekingu oziroma Zhangjiakouju pa zlate lovorike na moštveni tekmi (prav tako pred našo četverico), je sicer že potrdil, da bo rojakom pomagal tudi v prihodnji sezoni.

»Thomas, s katerim sem imel več pozitivnih pogovorov, mi je pred dnevi s stiskom roke že zagotovil, da bo ostal v Avstriji. Da si je zdaj čez noč premislil, je zelo presenetljivo,« je dejal Stecher, ki Thurnbichlerju kljub vsemu želi vso srečo v vlogi glavnega trenerja poljske skakalne vrste, v kateri bo zamenjal dosedanjega selektorja, Čeha Michala Doležala. Z njim v poljski zvezi nazadnje niso bili več najbolj zadovoljni. V skupni razvrstitvi za svetovni pokal je bil namreč v minuli zimi najboljši Poljak Piotr Zyla šele na 14. mestu, v pokalu narodov pa so poljski skakalci pristali na petem mestu.