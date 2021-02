Nemčiji zlato, Slovenija četrta

Slovenska ekipa v zasedbi Bor Pavlovčič, Nika Križnar, Anže Lanišek, Ema Klinec je bila v najožjem krogu favoritov za kolajno, na koncu je ostala tik pod zmagovačlnim odrom. FOTO: Christof Stache/AFP

Nemški smučarski skakalci (1000,8 točke) so na zadnjem dejanju na srednji skakalnici svetovnega prvenstva, tekmi mešanih ekip, priredili presenečenje in ubranili zlato iz Seefelda 2019. Slovenciin(954,8) so zaostali za pričakovanji in ponovili četrto mesto, a so bili zelo oddaljeni od stopničk.Nemški kvartetinpa je v Oberstdorfu presenetil in ponovil zmago izpred dveh let. Že v tisti ekipi so svetovni prvaki postali Althausova, Eisenbichler in Geiger, novinka Rupprechtova pa je upravičila pričakovanja in z odliko opravila svoje delo.Srebro so osvojili Norvežani, ki so za zmago zaostali za 5,2 točke, bron pa Avstrijci, ki so bili od zmage oddaljeni 14,6 točke.Z današnjo tekmo so se skakalci poslovili od srednje naprave, po dnevu premora jih čaka selitev na veliko skakalnico.»Želeli smo kolajno, ampak skoki niso bili na ravni in si je nismo zaslužili. Zadovoljni moramo biti s četrtim mestom,« je za TV Slovenija nastop slovenske ekipe ocenil trener moške reprezentancein ocenil skoke svojih varovancev.»Anže je bil odličen, predvsem drugi skok je bil najboljši. Je v formi in je pokazal iz kakšnega testa je. Bor je dvakrat pozno odskočil. Morda potrebuje kakšen dan odmora.«Lanišek je v drugi seriji »poletel« do 104,5 m in bi bil z naskokom zmagovalec tekme.»Prvi skok ni bil slab, le razmere niso bile najboljše. Ne glede na vse moramo biti zadovoljni, tri ekipe so bile boljše, gremo v Planico, kjer bomo napadl kolajno. Bili smo bili sposobni, marsikaj smo sposobni. Toda tudi skakalnica ne ustreza vsem. Nika je bila na posamični tekmi fenomenalna, morda ni tako verjela vase,« je dodal eden od favoritov za naslov na veliki skakalnici Lanišek.1. Nemčija 1000,8(Althaus/Eisenbichler/Rupprecht/Geiger)2. Norveška 995,6(Opseth/Johansson/Lundby/Granerud3. Avstrija 986,5(Kramer/Hayböck/Iraschko-Stolz/Kraft)(Križnar 102,5/100,0 m, Pavlovčič 97,0/94,5, Klinec 90,5/93,0, Lanišek 98,5/104,5)5. Japonska 940,36. Poljska 837,67. Rusija 805,48. Češka 777,2