NHL: Kralji po podaljšku klonili v Bostonu

Potem ko je slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar svojo 19. sezono severnoameriške lige NHL začel s hat-trickom, njegovi Los Angeles Kings pa so s 3:1 ugnali Buffalo Sabres, so tokrat kralji ostali brez zmage. Na gostovanju pri Boston Bruins so domači po podaljšku zmagali z 2:1. Kopitar je tokrat v dobrih 21 minutah na ledu ostal brez točke.

Potem ko sta se moštvi po uvodni tretjini v dvorani TD Garden razšli brez zadetkov, so v drugem delu igre najprej povedli kralji. Po podajah Phillipa Danaulta in Quintona Byfielda je bil uspešen Trevor Moore.

Prednost pa so gosti obdržali le dobrih deset minut, saj je še pred koncem tretjine za domače izenačil Elias Lindholm.

Zadnja tretjina je minila brez golov, v podaljšani igri pa je popoln izkupiček točk gostiteljem, za katere je igral tudi Mark Kastelic, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Eda Kastelica, zagotovil izkušeni David Pastrnak.

Kalifornijska ekipa bo zdaj nadaljevala niz gostovanj na uvodu v sezono, sledijo namreč še tekme proti Ottawi, Torontu, Montrealu, Anaheimu in Vegasu, prva domača tekma v Los Angelesu pa bo na vrsti šele 25. oktobra, ko bodo v goste prišli hokejisti San Joseja.