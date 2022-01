Nika Križnar z vesoljskim poletom do zmage

Prva serija v Willingenu bi se morala začeti ob 10. uri, po številnih preložitvah in sestankih žirije pa se je začela z debelima dvema urama zamude. A to ni zmedlo branilke velikega kristalnega globusa Nike Križnar, ki je z neverjetnim skokom, dolgim 151 metrov (nov slovenski ženski rekord), ugnala tudi na videz nepremagljivo Rusinjo Aleksandro Kustovo, ki je presenetila prav vse in v sicer veliko boljših vetrovnih razmerah pristala pri meter krajši razdalji.

Skok Križnarjeve (131,6 točke) je bil neulovljiv za konkurenco, predajo je morala podpisati tudi Nemka Katharina Althaus, ki se je Slovenki kot zadnja nastopajoča s 145 metrov dolgim skokom (126 točk) tudi najbolj približala na drugem mestu, na tretje mesto je padla Kustova (115,8 točke). Ema Klinec (126,0 m/96,0 toč.) je bila peta, Urša Bogataj (123,5 m/91,2) šesta, Jerneja Brecl (120,5 m/76,2) deveta, Špela Rogelj (115,5 m/64,6) 12., Nika Prevc (110,5 m/63,0) pa 13.

»Zelo sem vesla, res izjemen skok, zelo dolg. V drugem delu sem začutila vse več vetra in kar letela in letela. Res sem srečna. To je res dobra popotnica za olimpijske igre, ki se jih že veselim,« je po tekmi v uradni izjavi dejala Križnarjeva, ki je zmagala drugič v sezoni, uspešna je bila že na Ljubnem. Skupno je to njena četrta posamična zmaga v karieri.

Brez Kramerjeve in še treh rojakinj

Na nedeljski tekmi je po poročanju STA sicer nastopilo le 23 skakalk, saj ob Nemki Selini Freitag, ki je dan prej padla, zaradi okužbe z novim koronavirusom niso tekmovale Avstrijke, vključno z vodilno v svetovnem pokalu Marito Kramer, prav slednja je bila namreč pozitivna na testu. Avstrijka sicer nima simptomov bolezni, kljub temu pa zmagovalko šestih tekem v tej sezoni čaka še kar nekaj negotovosti pred odhodom v Peking, saj mora pred prihodom na Kitajsko imeti štiri negativne teste PCR.

Na sobotni tekmi, ki je zaradi vetra prav tako imela le eno serijo, je zmagala Kramerjeva pred Althausovo in Klinčevo. Križnarjeva je bila peta, Bogatajeva sedma, Prevčeva 11., Rogljeva 18., Breclova pa je bila diskvalificirana. V skupnem seštevku vodi Kramerjeva z 870 točkami, sledijo pa Althausova (698), Bogatajeva (601), Klinčeva (575) in Križnarjeva (561). Rogljeva je 14. (169), Prevčeva 16. (153) in Breclova 22. (120).

Ob 15.15 sledi še moška posamična preizkušnja.