Nika osvojila Goro angelov kakor pred njo brata Peter in Domen

V nadaljevanju preberite:

S kakšnim popolnim nasprotjem je poskrbela sobota v Engelbergu, kako je nova slovenska zmagovalka tekme za svetovni pokal v smučarskih skokih Nika Prevc komentirala svoj podvig, kaj je priznala po krstnem prvem mestu med elito, kaj so v sporočilu za javnost zapisali švicarski prireditelji, kako se je na žensko premiero na veliki skakalnici pripravljala Ema Klinec, ki je dopolnila slovensko slavje v osrčju Švice, kako sta svoja nastopa komentirala Lovro Kos in Anže Lanišek, ki sta bila najboljša Slovenca na včerajšnji generalki za bližnjo novoletno turnejo, kaj naše skakalke in skakalce čaka v četrtek ...