Mlade slovenske smučarske skakalke razred zase še na ekipni tekmi

Potem ko je z veliko prednostjo osvojila prvo mesto na posamični tekmi, se je Nika Prevc skupaj z reprezentančnimi kolegicami Tinkaro Komar, Katarino Pirnovar in Tajo Bodlaj na Olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM) prepričljive zmage veselila še na ekipni preizkušnji smučarskih skakalk. Slovenke so bile na srednji napravi v Planici razred zase, saj so drugouvrščene Italijanke ugnale kar za 203 točke!

Nika Prevc je s skokoma, dolgima 94 in 95 metrov, zbrala 227,8 točke in prispevala največji delež k zlati lovoriki naših skakalk, ki so vodile od začetka do konca. Zelo lepe nastope so prikazale tudi preostale naše tekmovalke: Tinkara Komar (90 m in 93 m/217,5 točke), Katarina Pirnovar (91 m in 91 m/209,6 točke) in Taja Bodlaj (89 m in 90 m/204,6 točke).

Slovenke so skupaj zbrale 859,5 točke, srebrne Italijanke pa 656,5 točke. Z bronastimi kolajnami so se ovenčale Nemke (644,7 točke), četrte so bile Poljakinje (565,7 točke) in pete Avstrijke (565,1 točke).