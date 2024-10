Nika Prevc: Na žalost tega ni tako preprosto odmisliti

V prejšnji zimi najboljša smučarska skakalka na svetu Nika Prevc je imela zelo spremenljivo poletje. Veliko nagrado FIS je odprla s 6. mestom v Courchevelu, kjer ji je na drugi tekmi (9.) skok na vrh preprečil padec, zatem je enaki uvrstitvi izvlekla v Rasnovu, finale tega tekmovanja pa je minulo soboto sklenila z 21. mestom v Klingenthalu. V skupni razvrstitvi poletne različice svetovnega pokala je pristala na 7. mestu.

Kot prva Italijanka si je lovoriko v tem tekmovanju priskakala Lara Malsiner. »Njena največja prednost je bila ta, da je bila zelo stanovitna. Zelo močne se mi sicer zdijo tudi Nemka Katharina Schmid in Norvežanke z Eirin Mario Kvandal na čelu,« je presodila 19-letna šampionka iz Dolenje vasi pri Železnikih.

S skoki, ki jih je poleti kazala na treningih, je načeloma zelo zadovoljna. »Nekateri so bili zares na visoki ravni. Želim pa si, da bi jih – kako naj se izrazim – še malo izpilila, da bi bila na tekmah bolj zanesljiva,« je izpostavila skupna zmagovalka svetovnega pokala 2023/24. »Na žalost tega, da bom v novo zimo vstopila kot branilka velikega kristalnega globusa, ni tako preprosto odmisliti. Kakor se poznam, se bom primerjala z dosežki iz prejšnje sezone,« je dejala glede pritiska, ki ga prinašajo doseženi uspehi.

»Na tekme bom šla s tem, kar imam, na tem bom tudi gradila. Četudi bodo rezultati slabši, bom zadovoljna, če bom dala vse od sebe. V tem primeru si ne bom smela ničesar očitati,« je razmišljala Prevčeva. Kot je pristavila, ima še neizpolnjene cilje na letalnici, v najlepši luči pa se bo želela prikazati tudi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu (med 26. februarjem in 9. marcem 2025), kjer so bili pred kratkim na pripravah.

Kakor se pozna, se bo Nika Prevc primerjala z dosežki iz prejšnje sezone. FOTO: Leon Vidic/Delo

Začela je študirati bibliotekarstvo

»Na večji skakalnici, na kateri so mi v prejšnji zimi uspeli boljši nastopi, sem imela tokrat malo težav, na srednji pa sem prikazala nekaj zelo dobrih skokov. Upam, da bom ohranila te občutke do prvenstva,« si je zaželela slovenska prvakinja. Kako nanjo zdaj gledajo tekmice, ne ve, saj glede tega ni dobila nobenega povratnega podatka. »Verjetno jih zanima, česa sem še sposobna. Najbrž bom tudi bolj na 'tapeti' zaradi tekmovalnih dresov in glede tega, kako se bom vedla,« je odvrnila članica kranjskega Triglava.

Ker je z glavnim trenerjem Jurijem Tepešem sodelovala že v mladinski reprezentanci, zanjo njegov prihod na čelo članske ženske vrste ni pomenil večje spremembe. »Zaradi tega se nama tudi ni bilo treba posebej navajati drug na drugega. Drugače pa je treba slehernega trenerja ubogati, jaz pa Tepešu zelo zaupam.«

190,5 metra znaša osebni rekord Nike Prevc iz Vikersunda 2024.

Slovenske skakalke zdaj čakajo kondicijski treningi in priprave na ledeni smučini. »S tekmovalnimi dresi, ki jih imam, sem zadovoljna, skačem pa še vedno s smučmi iz prejšnje zime, saj so odlične. Nobenih pripomb nimam. Preizkušala sem sicer novejši model, vendar pa sem se slednjič odločila za starejšega, ker mi tako dobro ustreza,« je razkrila Prevčeva, ki je poleti štiri dni preživela v Firencah. »Po vrnitvi sem se z veliko energije spet odpravila na trening,« je zaupala študentka 1. letnika bibliotekarstva, ki je bila doslej na predavanjih le prvi dan.