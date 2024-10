Žrtev? No, vsake oči imajo svojega malarja

V nadaljevanju preberite:

Kako je domžalski skakalni as Anže Lanišek zadovoljen s svojo zdajšnjo pripravljenostjo, kaj je pri svojih nastopih zaznal v zadnjem obdobju, kaj je povedal o zadnjih tekmah velike nagrade FIS v Hinzenbachu in Klingenthalu, kako je 28-letni član SSK Mengeš komentiral nova pravila v smučarskih skokih, kar zadeva sodniške ocene in omejitev števila tekmovalnih dresov na sezono, kaj je opazil pri konkurenci, kako se v slovenski reprezentanci po njegovem pozna odsotnost Petra Prevca, kako je kot velik športni navdušenec komentiral podvige kolesarskih asov Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, kaj je dejal glede dirk v formuli 1, kakšna so njegova pričakovanja za prihajajočo zimo ...