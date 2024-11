Nika takoj pokazala svojo premoč, Anže ni iskal izgovorov

V nadaljevanju preberite:

Kako so slovenski smučarski skakalci Ema Klinec, Timi Zajc, Nika Prevc in Anže Lanišek tekmovali na preizkušnji mešanih ekip v Lillehammerju, kako sta bila s svojima varovankama oziroma varovancema zadovoljna glavna trenerja naših reprezentanc Jurij Tepeš in Robert Hrgota, zakaj so bili sodniki zelo strogi do finalnega nastopa Prevčeve, kaj je Nika izjavila po uvodni tekmi nove sezone za svetovni pokal, zakaj bo na jutrišnji in nedeljski posamični preizkušnji glavna favoritinja, kako je svoje skakanje ocenila Klinčeva, kaj sta povedala Lanišek in Zajc, komu se je posebej zahvalil nemški zvezdnik Andreas Wellinger​, ki se je skupaj z reprezentančnimi kolegi veselil ekipne zmage ...