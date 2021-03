Nikoli povsem do morja, nikoli niti do Triglava

V nadaljevanju preberite:



Kako slovenski skakalni šampion Peter Prevc ocenjuje svoje nastope v iztekajoči se zimi, kdaj mu je bilo najtežje pri srcu, kaj si želi za finale svetovnega pokala v Planici, kako je prebolel covid-19, kako je doživljal uspehe Anžeta Laniška in njegov razvoj, kako zdaj gleda na decembrsko menjavo trenerja v slovenski reprezentanci, kakšen je njegov komentar o žvižgajočih tekmovalnih dresih, s katerimi so nedavno obilo prahu dvignili Avstrijci, kako je videl prevlado Norvežana Halvorja E. Graneruda in kakšen je bil njegov odgovor na vprašanje, ali se čez deset let še vidi na skakalnici ...