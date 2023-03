Niti ni pričakovala, da bo zgrešila v levo, ker je veter pihal v desno

Norvežanka Marte Olsbu Røiseland je zmagovalka zasledovalne preizkušnje biatlonk za svetovni pokal v češkem Novem Mestu. Na drugem mestu je končala njena rojakinja Ingrid Landmark Tandrevold, na tretjem pa Francozinja Anais Chevalier-Bouchet. Najboljša Slovenka je bila Polona Klemenčič na 23. mestu. Klemenčičeva je znova prišla do točk, možnost za ponovitev ali izboljšanje petkove najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu pa izpustila iz rok na prvem streljanju, ko je bila dvakrat nenatančna.

Nato je zgrešila še enkrat leže in nato še enkrat na zadnjem streljanju, s čimer so možnosti za uvrstitev med najboljših 20 splavale po vodi. Ciljno črto je prečkala 2:45,7 minute za zmagovalko. »V teku se nisem počutila najbolje. V prvem krogu se mi ni zdelo, da sem imela takšno hitrost kot včeraj. Potem se je še na streljanju malce podrlo vse skupaj. Nisem niti pričakovala, da sem zgrešila v levo, ker je veter pihal v desno, a ja, tudi takšne tekme pridejo. V zadnjem krogu sem se borila za čim boljše mesto. Mislim, da sem naredila dobro tekmo z izjemo streljanja leže,« je po tekmi dejala Polona Klemenčič.

Anamarija Lampič je na strelišču pustila nepokritih kar osem tarč, od tega je trikrat zgrešila na zadnjem streljanju. V cilj je prišla 4:45,1 minute za Røiselandovo na 50. mestu. To je bilo njeno sploh prvo zasledovanje v svetovnem pokalu. Na svetovnem prvenstvu v Oberhofu je bila 51.

Ogromno napak

»Mislim, da je to tekmovanje zame zelo dobro, saj vidim punce pred seboj. Ko štartam, jih lovim, nato streljam po svoje, a se trudim po najboljših močeh. Glede na današnje razmere, ko je bilo malce vetrovno in malce ne, sem kar dobro rešila položaj. Škoda mi je le zadnjega strela stoje, ker bi lahko malce počakala,« je povedala Lampičeva.

»Danes je zagotovo pozitivna stvar ponovno najhitrejši čas Anamarije v teku. Bilo pa je to šele njeno drugo zasledovanje in storila je ogromno napak. A je to za njo povsem nov občutek, da je na strelišču s toliko tekmovalkami hkrati. Polonin nastop je bil dober, bila je 80-odstotna v streljanju. Vemo pa, da je sposobna narediti veliko bolje,« je po koncu današnjih nastopov dejal trener slovenske reprezentance Ricco Gross.