Norvežanka upravičila vlogo favoritinje, Volavškova pridobila pet mest

Na uvodni tekmi nordijskih kombinatork za svetovni pokal v tej sezoni je Norvežanka Gyda Westvold Hansen v Lillehammerju upravičila vlogo favoritinje in zanesljivo zmagala pred rojakinjo Mari Leinan Lund. Svetovna prvakinja iz Oberstdorfa 2021 je imela v cilju 8,4 sekunde naskoka pred reprezentančno kolegico, tretja pa je bila Italijanka Annika Sieff (+ 56,1).

Od obeh Slovenk se je bolje odrezala Ema Volavšek, ki si je priskakala in pritekla sedmo mesto. Za zmagovalko Gydo Westvold Hansen, ki se je v tekaško smučino pognala kot tretja, je 18-letna kombinatorka iz SSK Ilirija, ki je bila po skokih dvanajsta, zaostala za 2:19,7 minute. Silva Verbič, ki je bila po skakalnem delu še četrta, je na 5-kilometrski tekaški preizkušnji izgubila deset mest. Na 14. mestu jo je od norveške šampionke ločilo 3:14,1 minute. Jutri bo na sporedu še druga tekma.

V Lillehammerju se merijo tudi kombinatorci, ki so danes opravili s provizorično serijo. Najboljši skok je uspel Nemcu Terenceu Webru (95,5 m). Slovenska reprezentanta Gašper Brecl (92 m) in Vid Vrhovnik (90 m) sta zasedla 32. oziroma 39. mesto. Tekmi bosta jutri in pojutrišnjem.