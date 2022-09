Norveška šampionka si je za rojstni dan podarila skok na skakalnici

Norveška šampionka Maren Lundby, ki je v smučarskih skokih osvojila že vse, kar se je osvojiti dalo, je s težkim srcem izpustila celotno prejšnjo sezono z olimpijskimi igrami v Pekingu vred. K temu jo je, kot je s tresočim glasom sporočila oktobra lani, prisililo njeno telo, ki po njenih besedah ni bilo več primerno za ta šport.

Po dolgih 554 dneh se je vrnila na skakalnico. »Zakaj ne bi svojega rojstnega dneva praznovala z vrnitvijo? Tako sem vesela, da sem spet na skakalnici,« je Lundbyjeva, ki je prejšnjo sredo dopolnila 28 let, zapisala nad fotografije svojega skoka iz Lillehammerja, ki jih je prav na svoj rojstni dan objavila na družbenih omrežjih.

Za norveški časopis VG je norveška zvezdnica, olimpijska šampionka iz Pjongčanga 2018 ter svetovna prvakinja iz Seefelda 2019 in Oberstdorfa 2021, pozneje izjavila, da je bil že čas za »come-back« in da je na skakalnici preživela čudovit dan. Močno upa, da bo nared do uvodnih preizkušenj za svetovni pokal v Visli (5. in 6. novembra).

Njen glavni cilj ostajata februarsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici in nato marca zgodovinska prva ženska tekma v smučarskih poletih v Vikersundu. Lundbyjeva se lahko sicer ob naslovih olimpijske in svetovne prvakinje pohvali tudi s tremi velikimi kristalnimi globusi (2017/18, 2018/19 in 2019/20) in kar tridesetimi zmagami v svetovnem pokalu.