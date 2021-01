Norvežani razred zase, Fak prišprintal v deseterico

Jakov Fak se je izkazal s tekom. FOTO: Matej Družnik

Okužba trenerja

Tiril Eckhoff je bila najboljša v Oberhofu. FOTO: Tobias Schwarz/ AFP

Biatlonci so v nemškem Oberhofu opravili sprint za svetovni pokal. Tretje zmage v sezoni se je veselil Norvežanki je kljub kazenskemu krogu prehitel brataza 10 sekund in tretjega Norvežanaza 21., ki je prav tako moral v kazenski krog enkrat, je bil 12.Fak je odlično odtekel predvsem zadnji krog in od drugega streljanja do cilja pridobil kar devet mest. Pri tem mu je izdatno pomagal Italijan, ki je Faka po drugem streljanju ujel, nato pa potegnil za sabo v smučini. Hofer je bil na koncu četrti.Med ostalimi Slovenci je solidno formo na 10-kilometrski tekmi potrdil. Kljub dvema zgrešenima tarčama se je kot 56. uvrstil na sobotno zasledovanje. Mladije bil s 100-odstotnim strelskim izkupičkom 75.,pa je prav tako zadel vseh 10 tarč in osvojil 78. mesto.V svetovnem pokalu ima Boe zdaj pred Laegreidom že 67 točk prednosti. Jakov Fak je deveti.V soboto ob 12.45 bo v Oberhofu zasledovalna ženska tekma, a brez slovenske udeležbe, moško zasledovanje s Fakom in Dovžanom se bo začelo ob 14.45. Priprava na soboto bo v slovenskem taboru napeta. V ekipi so odkrili novo okužbo s koronavirusom, tokrat pri strelskem trenerjuPri ženskah je zmagala Norvežanka. S svojo četrto zmago v sezoni je ob brezhibnem streljanju za 29,6 sekunde premagala Švedinjo, ki je prav tako zadela vse tarče. Z enim zgrešenim strelom je tretje mesto zasedla Avstrijka Lisa, zaostala je 40,2 sekunde. Za Avstrijko so to prve stopničke v karieri.Od Slovenk je bila na 67. mestu najboljša, zgrešila je dva strela, za zmagovalko pa zaostala tri minute, 11 sekund in štiri desetinke.je bila 85. (+4:00,4/3),pa 101. (+6:08,8/4).