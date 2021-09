Nove stopničke in skupno drugo mesto za Emo Volavšek

S tekmama v Beljaku se je iztekla letošnja velika nagrada v nordijski kombinaciji pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Med dekleti si je Ema Volavšek priborila šesto in tretje mesto, s katerim se je veselila še tretje uvrstitve na oder za najboljše kombinatorke na svetu v tem poletju.



V skupni razvrstitvi je morala 18-letna članica SSK Ilirija priznati premoč zgolj norveški svetovni prvakinji Gydi Westvold Hansen, ki je v svojo korist odločila vseh pet preizkušenj. Volavškova je za 19-letno Skandinavko zaostala za 216 točk, pred tretjeuvrščeno Avstrijko Liso Hirner pa je imela na koncu 44 točk naskoka.



»Pred začetkom velike nagrade sploh nisem pričakovala, da bi lahko prišla na stopničke, na koncu pa sem bila druga v skupnem seštevku. Zares sem zelo vesela in ne morem še verjeti, kaj mi je uspelo. To se mi zdi zelo lep dosežek, res sem zadovoljna,« je Ema z odličnimi nastopi presenetila še samo sebe.



Naša druga tekmovalka Silva Verbič si je v Beljaku priskakala in pritekla 10. in 16. mesto. V moški konkurenci je od Slovencev točke osvojil le Vid Vrhovnik, ki je tekmi končal na 23. in 22. mestu. Gašper Brecl (42. in 38.), Erazem Stanonik (51.), Uroš Vrbek (53.) in Matic Hladnik (odstop in diskvalifikacija) so ostali praznih rok.



Zmagi sta slavila Finec Ilkka Herola in Avstrijec Mario Seidl, skupne lovorike se je veselil Herola.



Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: