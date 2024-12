Odermatt do prve zmage, Hrobat ob odličnem smučanju odstopil

Švicarski as Marco Odermatt je zmagal na superveleslalomu za svetovni pokal v ameriškem Beaver Creeku. Sedemindvajsetletnik iz Buochsa je za 18 stotink sekunde ugnal Francoza Cypriena Sarrazina. Znova je bil zelo dobro na poti Miha Hrobat, a je pred zadnjim merjenjem vmesnega časa odstopil.

Slovenski smučarji tokrat niso posegli po točkah, potem ko je Martin Čater s številko 40 svoj nastop sklenil že pred prvim merjenjem vmesnega časa, uštel se je namreč pri liniji. Med zadnjimi pa je na progo krenil Hrobat, ki je v petek prvi smuk sezone s številko 1 končal na tretjem mestu za uspeh kariere. Tokrat je moral do svojega nastopa počakati 57 smučarjev, po nekaj popravkih na progi pa se je odločno podal na pot.

Imel je četrti prvi vmesni čas, pri drugem oziroma na polovici proge pa je bil še mesto boljši z minimalnim zaostankom šestih stotink za vodilnim Odermattom. Tudi nadaljevanje je bilo zelo dobro, a je 29-letnik odstopil tik pred zadnjim vmesnim časom.

Na vrhu vsaj na superveleslalomu nič novega. Za Odermatta je bila to 38. zmaga v svetovnem pokalu in prva to sezono, potem ko je odstopil na uvodnem veleslalomu v Söldnu ter bil drugi tik pred Slovencem Miho Hrobatom na petkovem smuku.

S 13. zmago na superveleslalomih pa je zdaj na tretjem mestu večne lestvice ujel Norvežana Kjetila Jansruda. Več zmag imata le Avstrijec Hermann Maier (24) in še en Norvežan Aksel Lund Svindal (17).

Sarrazin je drugič v karieri stopil na stopničke v superveleslalomu, potem ko mu je glavni preboj proti vrhu uspel v prejšnji sezoni, ko je bil drugi smukač sezone. Skupaj so bile to njegove devete stopničke v karieri.

Tretje mesto je presenetljivo pripadlo Avstrijcu Lukasu Feursteinu, tudi sicer pa je bilo med najboljšimi veliko tekmovalcev z visokimi štartnimi številkami. Za Feursteina je bila to prva uvrstitev na oder za zmagovalce v svetovnem pokalu. Doslej je bil najvišje šesti na superveleslalomu pred slabima dvema letoma v Cortini d'Ampezzo.

V nedeljo bo v Beaver Creeku še veleslalom s slovenskim asom Žanom Kranjcem. Prva vožnja se bo začela ob 18. uri, druga pa ob 21.00.