Odlična kljub temu, da je že pozabila značilnosti terena

Svojevrsten izziv

Italijanka Sofia Goggia je zmagala pred Avstrijko Tamaro Tippler, desno, in tretjeuvrščeno Američanko Breezy Johnson, levo. FOTO: Joe Klamar/AFP

Jutri superveleslalom

je bila razred zase na smuku za svetovni pokal alpskih smučark v St. Antonu. Italijanka je deveto zmago v svetovnem pokalu, šesto smukaško, osvojila s prednostjo 96 stotink sekunde pred Avstrijkoje tretji smuk po vrsti končala v najhitrejši deseterici, na šestem mestu.je tekmo končala kot 32.Štuhčeva je bila že na drugem treningu smuka dan pred tekmo zelo hitra, saj je postavila peti čas. Vožnjo s treninga je ponovila dan kasneje na tekmi ter s prepričljivo vožnjo prišla do svojega najboljšega dosežka na smukih v St. Antonu, kjer je bila pred osmimi leti, na predzadnjem smuku na tem prizorišču, ko je zmagala, 20. Mariborčanka je bila znova zelo hitra v zgornjem delu (+,0,03; +0,12; +0,42; +0,71) ob prihodu v cilj pa se je z zaostankom 1,16 sekunde na petem mestu izenačila s ŠvicarkoObe je s prednostjo zgolj ene stotinke potisnila na šesto mesto Italijanka, ki je startala kot 23. Za Goggio in Tipplerjevo na vrhu pa sta se uvrstili še Američanka(+1,04) na tretjem in Čehinjana četrtem mestu (+1,10). Na startu prvega ženskega smuka v letu 2021 sta bili dve Slovenki. Maruša Ferk je nastopila s startno številko 44 ter pristala zunaj najboljše trideseterice (+2,89).Štuhčeva ima po uvodnem delu sezone dovolj razlogov za optimizem. Na prvem smuku v Val d'Iseru je bila tik pod zmagovalnim odrom na četrtem mestu, na drugem smuku na istem prizorišču sedma. Na SP prihodnji mesec v Cortini bo napadala še tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje v smuku. Pred SP alpske smučarke v hitrih disciplinah čakata še dve postaji, Crans Montana in Garmisch-Partenkirchen."Tekmovati na progi, kjer nismo vsako leto, je svojevrsten izziv. Vmes nekoliko pozabiš, kaj se dogaja na terenu in kje moraš biti najbolj pozoren ter natančen. Na srečo so tu treningi," je še pred preizkušnjami v St. Antonu napovedala dvakratna svetovna prvakinja v kraljevski disciplini.Švicarka Suterjeva je zmagala na uvodnem smuku sezone, drugega je dobila Italijanka Goggia, ki je bila nepremagljiva tudi na tretjem za samostojno vodstvo v smukaškem seštevku. Suterjevo je pustila za sabo za 60 točk. Goggia je postala prva Italijanka z zmago na smukih v St. Antonu.Tudi superveleslalomska forma Štuhčeve je v vzponu. V Val d'Iseru je bila 15. in prvič po SP v Åreju leta 2019 del najhitrejše petnajsterice. V nedeljo bo St. Anton prizorišče drugega ženskega superveleslaloma sezone. Uvodni superveleslalom je osvojila Čehinja Ledecka, s katero si Štuhčeva deli visoko peto mesto v smukaškem seštevku. Obe imata po prvih treh smukih sezone od osmih 126 točk.Na vrhu seštevka zime je Slovakinja, prva slalomistka karavane, ki je današnji smuk končala na 12. mestu.