Odlična skoka Nike Prevc premalo za prve stopničke

Sezona smučarskih skakalcev in skakalk se začenja na Norveškem, v Lillehamerju je bila za uvod na sporedu mešana ekipna tekma, Slovenci v postavi Ema Klinec, Timi Zajc, Nika Prevc in Anže Lanišek so zasedli četrto mesto. Prepričljivo so slavili Nemci, na stopničkah še Norvežani in Avstrijci.

Že po dopoldanskem treningu je bilo jasno, da je predvsem Nika Prevc v Lillehamer prišla v odlični formi, v prvi seriji je odstopila od reprezentančnih kolegov in kolegice ter s skokom 138 metrov zaostala le za Janom Hörlom, Slovenijo pa začasno pripeljala na tretje mesto. Po polovici tekme so bili Slovenci četrti, kljub solidnemu, 125,5 metra dolgemu skoku Laniška so zaostajali za Nemci, Norvežani in Avstrijci.

Skoki Slovencev: - Ema Klinec: 118 m, 124,5 m

- Timi Zajc: 117,5 m, 122,5 m

- Nika Prevc 138 m, 139,5 m

- Anže Lanišek 125,5 m, 119,5 m

Vrstni red se tudi v drugi seriji ni spremenil, manjkal je še kakšen dolg skok v slovenski reprezentanci, tudi 139,5 metra zmagovalke svetovnega pokala iz minule zime je bilo premalo, da bi Slovenija lahko ogrozila severne sosede na tretjem mestu. Tudi glede zmagovalcev ni bilo dvoma, prvo zmago Nemčije (Selina Freitag, Andreas Wellinger, Katharina Schmid, Pius Paschke) na mešanih ekipnih tekmah je v zadnji seriji potrdil Paschke.

»Lahko rečem, da je bila to moja najboljša mešana ekipna tekma, saj je bila prva. Zadovoljna sem, da sem danes vsak skok opravila malce bolje. Vem, da dobro skačem,« je za Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) povedala tokrat najboljša Slovenka. »Kaj naj rečem. To ni bil moj dan, sicer pa nočem iskati izgovorov. Znam veliko bolje, a se ni izšlo po mojih željah in načrtih. Še vedno je to začetek sezone in ne bomo vlekli zaključkov po prvem dnevu,« pa je dodal Lanišek.

Za zmagovalnim odrom so Slovenci zaostali dobrih 30 točk, pred peto Japonsko pa so imeli kar 160 točk naskoka. V soboto in nedeljo bosta v Lillehammerju vsak dan na sporedu še moška in ženska posamična tekma, ženska v soboto ob 12.30, moška pa ob 16. uri.