OKS podpisal pogodbe s prvimi kandidati za nastop na OI 2026

Na Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) so podpisali pogodbe s prvimi šestimi športniki kandidati za nastop na zimskih olimpijskih igrah prihodnje leto v Milanu oziroma Cortini d'Ampezzo (med 6. in 22. februarjem 2026), to čast pa so si prislužili smučarska tekačica Anja Mandeljc, smučarska skakalka Nika Vodan, biatlonec Jakov Fak, alpski smučar Žan Kranjec, deskar na snegu Žan Košir in nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik.

»Pogodbe smo podpisali s šesterico športnikov, za zdaj še kandidatov, za katere verjamemo, da bodo tudi dejansko nastopili na olimpijskih igrah. Računamo sicer, da bomo imeli na največji zimski športni prireditvi prihodnje leto približno 50 tekmovalcev in tekmovalk, skupaj s spremljevalci pa bo na njej sto Slovencev. Na OKS bomo naredili vse, da se bodo kar najbolje pripravili za vrhunec tekmovalne zime 2025/26. Po izvrstnih poletnih OI v Parizu pričakujemo še izjemne zimske OI, kajti Italijani so se že večkrat dokazali kot sijajni prireditelji. Ker so nekatera prizorišča blizu Sloveniji, se nadejamo, da bo na njih tudi veliko naših navijačev,« je razkril Franjo Bobinac, predsednik OKS, vesel, da imajo veliko podporo partnerjev in države tudi za »postavitev« slovenske hiše v Cortini d'Ampezzo. Nasmeh mu je na obraz privabil tudi podpis sponzorske pogodbe za obdobje 2025–2028 z Benjaminom Jošarjem, prvim možem uprave družbe Triglav Skladi.

»Lepo, da bodo olimpijske igre bližje domu, da bo več slovenskih navijačev in da bo vzdušje v cilju še boljše, kot je bilo nazadnje v Aziji (Pjongčang 2018 in Peking 2022). To je zagotovo lahko tudi dodatna spodbuda,« je dejal Žan Kranjec, olimpijski podprvak v veleslalomu izpred dobrih treh let v Pekingu.