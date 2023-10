Dan po dvojni zmagi tik pod odrom za najboljše

S tekmo mešanih skakalnih ekip se je včeraj v Klingenthalu končala velika nagrada, na kateri so Slovenci Ema Klinec, Timi Zajc, Nika Križnar in Anže Lanišek pristali na nehvaležnem četrtem mestu.

Prepričljivo so zmagali Nemci Selina Freitag, Martin Hamann, Katharina Schmid in Andreas Wellinger, ki so imeli 44,2 točke naskoka pred drugouvrščenimi Japonci Saro Takanaši, Renom Nikaidom, Juki Ito in Rjojujem Kobajašijem.

V sredo državno prvenstvo v Kranju

Ženska posamična preizkušnja se je v soboto razpletla povsem po slovenskem okusu, saj sta Klinčeva in Križnarjeva, ki si je že prej zagotovila naziv poletne kraljice, navdušili z dvojno zmago. Med deseterico se je prebila tudi Nika Prevc (9.), točke sta si priskakali še Taja Bodlaj (15.) in Ajda Košnjek (24.), prekratka pa je bila Katra Komar (39.).

Med moškimi so bili najbolj nasmejani v avstrijskem taboru, v katerem so imeli po zaslugi Manuela Fettnerja (1.) in Daniela Tschofeniga (3.) dva skakalca na odru za najboljše.

Skupno zmago je z 11. mestom potrdil Bolgar Vladimir Zografski. Med Slovenci so se do nekaj točk dokopali Timi Zajc (23.), Anže Lanišek (26.), Mark Hafnar (28.) in Peter Prevc (30.). Žiga Jelar je zasedel 39. mesto.

Slovenske skakalce že v sredo čaka nova tekma, saj se bodo pod Šmarjetno goro v Kranju pomerili za državne naslove.