Znova smo pokazali, da znamo stopiti skupaj, kadar je hudo

V nadaljevanju preberite:

Po evropskih igrah v Zakopanah so urnik domžalskega asa Anžeta Laniška zapolnile naporne priprave za novo sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih in delovne akcije v skakalnem centru matičnega kluba SSK Mengeš, pri katerem je po svojih najboljših močeh pomagal odpravljati posledice velike škode katastrofalnih avgustovskih poplav. O teh, svoji zdajšnji formi, novih pravilih, vetrovniku v Stockholmu, dopustu in formuli 1 se je 27-letni domžalski as, ki se bo konec tedna predstavil na preizkušnjah poletne različice svetovnega pokala v Hinzenbachu, razgovoril tudi v zanimivem intervjuju za Delo.