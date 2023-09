Avstrijska skakalna šampionka ob slovesu: Noge sploh nisem več čutila

Na dan, ko so slovenske smučarske skakalke Nika Križnar, Ema Klinec in Nika Prevc slavile trojno zmago na tekmi velike nagrade v Rasnovu, je ena od najuspešnejših tekmovalk v zgodovini tega športa Daniela Iraschko-Stolz sklenila svojo kariero. Avstrijska šampionka, ki se lahko med drugim pohvali s tem, da je kot prva poletela 200 metrov daleč (leta 2003 na Kulmu), je odločitev o koncu športne poti sporočila danes.

»Če bi lahko, bi še naprej skakala. Smučarski skoki so namreč še naprej moje življenje. A če ne gre več, pač ne gre. Kdo ve, morda pa se bom pri 50 letih letih odločila za vrnitev,« se je v svojem slogu pošalila 39-letna Avstrijka, ki je morala pred kratkim spet na operacijo kolena. Ker bi jo čakalo daljše okrevanje, se je slednjič odločila, da bo postavila svoje smuči v kot.

»Imela sem več kot deset operacij. Najhuje sem se poškodovala leta 2012, ko sem si strgala križne vezi v kolenu. Zdržalo je do lani – do 'totalke', ko noge sploh nisem več čutila,« je zaupala Iraschko-Stolzeva in pripomnila, da se po zadnjem posegu počuti občutno bolje. »Zdaj lahko normalno hodim, malo lahko igram celo nogomet, ni mi treba razmišljati o tem, s katero nogo bom vstala ... A celotne zime ne bi mogla preskakati,« je pojasnila izkušena Avstrijka.

Daniela Iraschko-Stolz je v smučarskih skokih osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ob vseh uspehih, ki jih je dosegla (16 zmag v svetovnem pokalu, pred tem 51 v celinskem pokalu, srebrna kolajna na OI v Sočiju 2014, zlata lovorika na nordijskem SP v Holmenkollnu 2011 ...), je ponosna tudi na svoj vpliv pri razvoju ženskih skokov. »Vsekakor sem prispevala svoj delež k temu, da so ženski skoki zdaj tam, kjer so. A so še stvari, ki jih je treba izboljšati; denarne nagrade in število preizkušenj na velikih tekmovanjih bi bilo treba izenačiti z moškimi,« je poudarila skupna zmagovalka svetovnega pokala v sezoni 2014/15, ki si želi ostati v skokih kot trenerka, saj uživa v delu z otroki.