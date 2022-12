Orlica Nika bo zamahnila s krili, da pride do zlate sove

V nadaljevanju preberite:

Smučarke skakalke so tekmovalno opravile že polovico silvestrske turneje. Tudi na drugi tekmi v Beljaku je zmagala Avstrijka Eva Pinkelnig, najboljša Slovenka Nika Križnar pa si je ponovno priskočila tretjo stopničko. Že v petek se s kvalifikacijami ob 16.30 začenja slovenski del turneje na Ljubnem ob Savinji. Pinkelnigova ima v boju za končno zmago na silvestrski turneji in osvojitev prestižne zlate sove zdaj 23,5 točke prednosti pred Križnarjevo. Tudi avstrijska skakalna legenda Andreas Goldberger pravi, da je to veliko, še posebno na tako majhnih skakalnicah. A tekmovalka, ki prihaja iz Delnic pri Škofji Loki, bo na Ljubnem na obeh posamičnih preizkušnjah, v soboto z začetkom ob 16. uri in na prvi dan novega leta v nedeljo ob 16.30, zagotovo storila vse, da bi Avstrijkam pokvarila račune. Že lansko prvo izvedbo silvestrske turneje je dobila severna soseda Marita Kramer pred Niko Križnar.