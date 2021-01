Peter Prevc rešil slovensko čast, orel je odletel na Poljsko

Naslednji izziv že konec tedna v Titisee-Neustadtu

Kamil Stoch je pokoril vso konkurenco. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

(300,7 točke) je zmagal na zadnji tekmi v Bischofshofnu in po letih 2017 in 2018 še tretjič osvojil zlatega orla. Najboljši Slovenec na turneji je bil s skupno devetim mestom danes 12.(268,1), ki je poskrbel, da so Slovenci izpolnili začrtan cilj.Stoch je še tretjič v karieri zmagal na prestižni turneji štirih skakalnic. Za Stochom sta se na četrti tekmi turneje pred praznimi tribunami zaradi koronavirusa na stopničkah zvrstila Norvežan(280,4), ki se je vrnil po operaciji čeljusti, in Nemec(277,3).Geiger je v skupni razvrstitvi turneje zasedel drugo mesto, tretji pa je bil branilec lanske zmage PoljakEdini preostali slovenski finalist na zadnji tekmi turneje(228,4) je bil 27., medtem ko seinnista prebila med trideseterico.Najboljši Slovenec to zimo, ki je bil po drugem mestu v Innsbrucku pred današnjo tekmo skupno šesti, je priložnost za vidnejši uspeh zapravil v torkovih kvalifikacijah, kjer se po veliki napaki sploh ni prebil na tekmo. Skakalce čaka zdaj le dan počitka, nato pa že kvalifikacije za naslednjo tekmo svetovnega pokala v Titisee-Neustadtu.