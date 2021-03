Planica: Nemčija na vrhu, Slovenija tik pod odrom

Planiško nedeljsko jutro je zaznamovala ekipna tekma z le eno serijo, na kateri pa domači tabor ni uresničil cilja uvrstitve med najboljše tri. Na vrhu so bili Nemci, za njimi Japonci in Avstrijci, pri slovenski izbrani vrsti pa sta zablestela le dva – Bor Pavlovčič in Domen Prevc –, kar pa je bilo premalo za tako želene stopničke.



Pavlovčič se je odrezal z izjemnim poletom, dolgim 243 metrov, dobro tekmovalno pripravljenost je potrdil tudi najmlajši od bratov Prevc (228,5 m). Ni šlo Petru Prevcu (205) in Žigi Jelarju (204,5). Pavlovčičev polet pa je bil sploh krepko najdaljši na tej tekmi, sledila sta mu Nemec Markus Eisenbichler (235,5) in Avstrijec Daniel Huber (233,5).



Glavni trener slovenskih skakalec Robert Hrgota je po tekmi za TV Slovenija povedal: »Žal ne moremo biti zadovoljni s 4. mestom, spet je zmanjkala pika na i. V eni seriji si napake ne moreš privoščiti, mi smo si jo. Ni zmanjkalo veliko, imamo pa še eno priložnost, da popravimo vtis in se borimo naprej.«

