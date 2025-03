Nemški letalec v Planici ne bo letel: strah pred višino prevelik

Nemški smučarski skakalec Philipp Raimund se je odločil, da ne bo nastopil niti na nedeljskem finalu svetovnega pokala smučarskih skakalcev na letalnici v Planici. Tekmovalec se bori s strahom pred višino in ima težave z vrtoglavico, je pred dnevi sporočil preko Instagrama.

V nedeljo zadnje dejanje sezone

»Jutri ne bom letel,« je 24-letnik povedal za nemško televizijo ARD. »Še vedno imam nekaj stvari v glavi, ki se jih žal ne morem povsem otresti.« V začetku tedna je Raimund na družbenih omrežjih potrdil strah pred višino, zato je planiška naprava zanj trenutno prevelik zalogaj.

Sobota je prinesla v Planici ekipno tekmo skakalcev, ki je pripadla Avstrijcem, drugi so bili Nemci, tretji pa Slovenci, ki so zanesljivo premagali Poljake. Nedeljska posamična tekma najboljših 30 v svetovnem pokalu se bo začela ob 9.30, to bo tudi zadnje dejanje sezone smučarskih skokov 2024/25.