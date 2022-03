Planiški spektakel blizu katastrofe, na koncu pa »čista evforija«

»Planica nas spet ni razočarala s svojim vrtiljakom čustev. Bili smo blizu skorajda katastrofe, na koncu pa 'čista' evforija,« je dejal Aljoša Dolhar po končani prireditvi. »Mislim, da je bila današnja zadnja tekma sezone krasna, da jo bo težko kdo ponovil. Napeta je bila do konca, gledalci smo dolge skoke ... Kot rečeno, Planica je največja, najlepša, pa še vseeno te vsako leto nenadejano preseneti, ne glede na to, koliko imaš izkušenj, in koliko si prepričan, da jo dobro poznaš,« je priznal vodja tekmovanja, ki je prvič samostojno vodil planiško tekmo na svetovnem prvenstvu v poletih decembra 2020, pred tem pa je bil dolga leta desna roka Jelka Grosa.

Kot je Dolhar dejal v pogovoru za STA že tik pred začetkom finala, je Planica tako velika stvar in tako posebna sama po sebi, da te vsakič znova kakšna zadeva preseneti, vendar vseeno ni pričakoval, da jim jo bo toplo in sončno vreme tako zagodlo.

»Presenetile so nas težave s smučino oziroma te specifične vremenske razmere, ki jih doslej še nismo imeli. Lansko tekmo pa je zaznamoval grd padec (Daniela Andreja) Tandeja, a se je na srečo potem izteklo dobro. Planice nikoli ne smeš podcenjevati, res je nekaj posebnega,« je še razmišljal Dolhar in dodal, da so se k sreči v vodstvu tekmovanja pravočasno in pravilno odzvali, tudi z odpovedmi poskusnih serij.

Tekma je bila varna in na visoki ravni

»Mislim, da smo pravilno odreagirali. Smučina ni zdržala tega vremena, zato smo tekmo prestavili v razmere, ko smo jo lahko izpeljali varno in na visoki ravni. Morate vedeti, da so zadeve precej zapletene. Mi moramo tukaj uskladiti veliko deležnikov. Velik je pritisk televizije, če bi mi sami izbirali termine, ne bi bilo nobenih težav,« je poudaril planiški vodja in dodal, da se zavedajo, da morajo najti skupne rešitve.

»Po drugi strani pa smo znanstveno pristopili k reševanju te težave in mislim, da smo včeraj in danes določene rešitve že našli. Zagotovo bomo imeli znotraj ekipe o tem še dolgo razpravo in vem, da bomo drugo leto spet z določenimi spremembami šli v tekmo, da se nam ne bi kaj podobnega primerilo,« je dodal Dolhar in z mislimi na prihodnje leto dejal: »Ampak ... kot rečeno, Planica je nekaj posebnega in jaz tudi drugo leto pričakujem kakšno presenečenje, samo nanj se bomo skušali spet čim bolje pripraviti.«

Dolhar je z ekipo eno od rešitev uporabil že letos, dodal pa je še, da bo že letos sledila investicija v menjavo materiala na naletu.

»Naš meteorolog je takoj po težavah izvedel infrardeče meritve in prišli smo do zaključka, da moramo takoj spremeniti materiale in barve. Ne vem, če ste opazili, ampak mi smo z enega dne na naslednjega čez noč črno pohodno gumo prevlekli s filcem bele barve in to nam je ogromno zmanjšalo sevanje. Filc se je ohladil na nič stopinj, guma je imela 30 stopinj Celzija, lesena ograja na rateški strani pa 20,« je razkril Dolhar in dodal, da bo menjava materialov na naletu ena od smeri, v katero bodo šli v prihodnje.