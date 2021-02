Po tako dolgem čakanju Ema ni mogla več v sebi zadržati solz

Veselje z Emo Klinec (na sredini) sta delili Nika Križnar (levo) in Urša Bogataj (desno). FOTO: Christof Stache/AFP

V finalu skočila najdlje med vsemi

Ema Klinec je tretja slovenska svetovna prvakinja v smučarskih skokih.

Pred njo sta bila zlata na SP Franci Petek (1991) in Rok Benkovič (2005).

Danes bo v Oberstdorfu na sporedu ženska ekipna preizkušnja (17.15).

Rezultati tekme za svetovno prvenstvo v Oberstdorfu (HS-106):

1. Klinec (Slo) 279,6 (105, 100.5), 2. Lundby (Nor) 276,5 (102.5, 99,5), 3. Takanaši (Jap) 276,3 (104, 100), 4. Kramer (Avs) 275,2 (109, 98), 5. Križnar 257,5 (95, 97), 9. Brecl 244,6 (95.5, 94.5), 13. Bogataj (vse Slo) 235,9 (96, 94).



Ko se je, 22-letna smučarska skakalka iz Poljan nad Škofjo Loko, po svojem finalnem nastopu na srednji napravi v Oberstdorfu (HS-106) prepričala, da ima kolajno na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v žepu, se ji je od srca odvalila velikanska skala, ko je pozneje videla, da ima zlato, pa so jo preplavila čustva. V sebi ni mogla več zadržati solz sreče.»Ne morem verjeti. Hvala vsem, ki so verjeli vame, brez njih me namreč ne bi bilo tu. Po drugem skoku nisem vedela, da bo dovolj za zmago. A sem verjela vase, dala vse od sebe, to pa je rezultat tega,« je od silnega navdušenja kar žarela Ema, ki si je pot do največjega uspeha doslej tlakovala z imenitnim prvim skokom, dolgim kar 105 metrov. Po njem se je med smučanjem v izteku veselila kot že dolgo ne; kakor da bi že slutila, kaj se ji nasmiha.Po uvodni seriji je mlada članica SSK Žiri držala drugo mesto za, ki je s 109 metri za dva metra izboljšala rekord skakalniceiz leta 2016. Če bi sodniki upoštevali, da je 19-letna Avstrijka po pristanku tako z roko kot z zadnjico podrsala po snegu, bi tri leta starejša skakalka iz Poljanske doline celo vodila.Toda Emin zaostanek ni bil velik, od vodilne Marite jo je ločila pičla točka. A po drugi strani prednost naše šampionke ni bila zajetna: pred tretjeuvrščeno Takanašijevo (104 m), ki je skočila z nižjega zaletišča in je imela po doskoku prav tako precejšnje težave, je imela zgolj 1,2 točke zaloge, pred četrtouvrščeno branilko naslova svetovne prvakinje(102,5 m) pa 3,6 točke.To je bila četverica, ki se je v finalu udarila za kolajne, kajti zaostanek preostalih tekmovalk je bil prevelik, da bi se lahko vmešale v razburljivo zračno bitko pod Senčno goro. Lundbyjeva je vrgla rokavico izziva z 99,5 metra, Takanašijeva je bila še pol metra daljša, vendar je za las zaostala za 26-letno Norvežanko. Zatem je bila na vrsti Ema, ki je v drugi seriji skočila najdlje med vsemi (100,5 m), prevzela vodstvo in nato nestrpno pogledovala proti vrhu zaletišča, na katerem se je za svoj nastop pripravljala Kramerjeva. Toda mladinka iz SK Saalfelden ni ponovila sijajnega prvega skoka; po 98 metrih je zdrsnila na nehvaležno četrto mesto.Mnoge, še zlasti avstrijske komentatorje z legendarnimna čelu, je presenetilo, zakaj je tekmovalno razsodišče pred Maritinim nastopom skrajšalo nalet, saj se razmere v zraku niso izboljšale, toda po drugi strani so pozabili, da so sodniki v uvodni seriji prezrli njen podrs po snegu, tako da je bil končni razplet pravičen.V slovenskem taboru se na to niso ozirali; z novopečeno svetovno prvakinjo, ki je osvojila prvo kolajno za slovenske ženske skoke na članskih nordijskih SP, so se v izteku veselile reprezentančne kolegice(5.),(9.) in(13.), na trenerski tribuni sta roke v znak zmagoslavja dvigovala selektorin njegov pomočnikEmi so vsi po vrsti iz srca privoščili (prvo) zmago med elito, ki se ji je dolgo izmikala (v svetovnem pokalu je bila že petkrat druga, od tega dvakrat v tej sezoni – na Ljubnem in v Hinzenbachu), dočakala pa jo je na najpomembnejšem tekmovanju sezone – 53. nordijskem SP v Oberstdorfu. Odlične predstave Slovenk so sijajna napoved današnje ekipne preizkušnje (17.15), na kateri bodo naše junakinje (v postavi Klinec, Križnar, Bogataj in, ki bo zamenjala Breclovo) napadle novo zlato lovoriko.