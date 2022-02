Po dveh letih tudi gledalci

Podkorenska strmina pri Kranjski Gori bo 12. in 13. marca gostila tekmi za svetovni pokal alpskih smučarjev. Prvič po dveh letih bodo lahko ob progi znova tudi gledalci, ki bodo lahko na delu videli Žana Kranjca po osvojenem olimpijskem srebru v Pekingu v veleslalomu, oba dneva se bodo merili prav v tej disciplini. Obe prvi vožnji se bosta začeli ob 9.30, finala pa bosta ob 12.30. Snežna kontrola Mednarodne smučarske zveze (Fis) bo 1. marca, ta čas pa organizatorji zagotavljajo, da imajo dovolj snega za izvedbo 61. pokala Vitranc, ter da je proga 90-odstotno že pripravljena. Na njej so pred OI poleg Slovencev trenirali tudi Francozi in Italijani. Med njimi je bil tudi Kranjec, ki je prav na Podkorenu januarja tlakoval pot do olimpijskih stopničk, ko je med drugim tik pred OI zamenjal tudi serviserja. Zato sta dva veleslaloma prišla v slovensko zimskošportno središče kot naročena.

Generalni sekretar organizacijskega odbora Srečko Medven je pojasnil, da niso bili pri tem kakšni jasnovidci. »Ker je bilo na koledarju 11 slalomov in sedem veleslalomov, smo se že dolgo pred pekinškim uspehom Kranjca s Fisom dogovorili, da v želji po uravnoteženju disciplin prevzamemo dva veleslaloma,« je na novinarski konferenci na dan začetka prodaje vstopnic povedal Medven. Predsednik organizacijskega odbora in nekdanji tekmovalec Gregor Benedik je izrazil upanje, da bo z gledalci in Kranjcem v Podkorenu prava veselica in temu primeren rezultat.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je izpostavila zgodovinski uspeh slovenskih športnikov v Pekingu, ki bodo naslednji teden prejeli skupaj 890.000 evrov denarnih nagrad za olimpijske uspehe. Ministrica bo na tekmo svetovnega pokala v Kranjski Gori povabila svoja kolega iz Italije in Avstrije, tudi v luči napovedi druge kandidature za OI treh sosednjih držav. Župan Kranjske Gore Janez Hrovat je izrazil upanje, da bi bila lahko čez leta ta kandidatura uspešna. Po dveh letih se na Gorenjsko vračajo dobrodelni veleslalom memoriala tragično preminulega Draga Grubelnika, ki bo v petek dopoldne, ob 21. uri na ta dan koncert skupine Joker Out, ter naslednja dva dneva tudi gledalci na pokal Vitranc. Ti bodo tudi nekoliko napolnili proračun za izvedbo pokala v višini 1,2 milijona evrov. Srečko Medven je izpostavil osebno odgovornost gledalcev pri upoštevanju zdravstvenih omejitev, vsak, ki je bolan, naj ostane doma, saj ne bo preverjanja pogojev PTC. Le za tiste, ki bodo v stiku s posebej zaščitenimi tekmovalci, bodo veljali strožji ukrepi.