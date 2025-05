Po izjemnem boju prva točka Slovenije

Derbi med slovenskimi in avstrijskimi hokejisti je bil kot ponavadi dinamičen in negotov, končal pa se je z zmago severnih sosedov po kazenskih strelih s 3:2 (1:1, 0:0, 1:1 – 0:0, 1:0).

Ne glede na že zagotovljen obstanek med svetovno elito so Avstrijci odločno pristopili tekmi, uvodni gol na tekmi pa so prek našega vodilnega branilca Blaža Gregorca ob številčni premoči zabili risi. Tekmeci so pozneje s številnimi streli poskusili premagati vnovič odličnega Lukaša Horaka, za izenačenje je zadel Marco Zwerger.

Številni napadi rdeče-belo-rdečih so obrodili sadove za vodstvo v 51. minuti (Brian Lebler), toda po imenitni akciji so z golom Roberta Saboliča naši hokejisti hitro izenačili. V podaljšku so bili risi nevarnejši, pri kazenskih strelih pa Avstrijci s 3:0 natančnejši.

Slovenija – Avstrija 2:3 (1:1, 0:0, 1:1 – 0:0, 0:1) Dvorana Avicii, gledalcev 3457, sodniki: Schräder (Nemčija), Tscherrig (Švica, glavna), Davis (ZDA), Zunde (Latvija).

Strelci: 1:0 – Gregorc (Mahkovec, Ograjenšek, 10.), 1:1 – Zwerger (Schneider, 14.), 1:2 – Lebler (Haudum, Zwerger, 51.), 2:2 – Sabolič (Ćosić, Török, 54.); kazenski streli: Haudum, Zwerger in Baumgartner za Avstrijo.

Kazenske minute: Slovenija 10, Avstrija 10.

Jutri bodo Slovenci v odločilni tekmi za obstanek med svetovno elito, ki se bo začela ob 16.20, prekrižali palice s Francozi.