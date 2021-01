Po napaki Stekale slavje Avstrije v Zakopanah, Slovenci četrti

Sato podaril četrto mesto Slovencem

Nedeljska tekma s 7 slovenskimi orli

Rezultati ekipne tekme v Zakopanah

Pokal narodov, skupno

Avstrijski smučarski skakalci so dobili ekipno preizkušnjo svetovnega pokala v Zakopanah, kjer je bil tragični junak domačin. Slovenski orli so z velikim zaostankom za najboljšo trojico končali na četrtem mestu.Večji del tekme je kazalo na prepričljivo zmago Poljakov, ki so imeli po polovici tekmovanja več kot 21 točk prednosti in vodili vse do zadnjih dveh tekmovalcev. A nato ga je pri domačih polomil Andrzej Stekala, ki je v prvi seriji skočil 137 metrov, v finalu pa le 115,5 metra in zmaga je odšla v Avstrijo.Avstrijska izbrana vrsta je zmagala z izkupičkom 991,2 točke, drugouvrščeni Poljaki so zaostali za 8,9 točke (982,3), na tretjem mestu pa so bili Norvežani (974,8).Tik pod zmagovalnim odrom so bili Slovenci v postavi(131,5 metra/129),(122,5/131),(123,5/133) in(127/128,5). Ti so bili po polovici tekme na petem mestu, pri čemer so za stopničkami zaostajali za zgolj 5,5 točke.V finalni seriji so Slovenci ostajali na petem mestu in tako je bilo vse do zadnjega skakalca, nato pa ga je nepričakovano polomil zmagovalec kvalifikacij za posamično tekmo (118,5 m) in Slovenija je napredovala na končno četrto mesto (936,9).»Končali smo na nehvaležnem četrtem mestu. Žal so nas manjše napake stale stopničk. Pohvalil bom Ceneta in Tilna, ki sta danes oddelala korektno, naredila sta dobre skoke. Tudi Anže je v finalu v težkih razmerah opravil najboljši skok v Zakopanah. Peter je bil danes morda malce slabši, mogoče se je od njega pričakovalo malce več. Jutri imamo na posamezni tekmi sedem fantov in verjamem, da bomo kožo prodali dražje kot danes,« je tekmo povzel slovenski trenerSkakalna karavana ostaja v Zakopanah, kjer bo v nedeljo še posamična tekma (16).Nastopilo bo 7 Slovencev: Anže Lanišek, Peter Prevc, Cene Prevc, Tilen Bartol,in1. Avstrija 991,2 točke (Michael Hayböck 140,5 m/134 m, Jan Hörl 121,5/133,Philipp Aschenwald 124/133, Daniel Huber 135/135)2. Poljska 982,3 (Piotr Žyla 136/137, Kamil Stoch 131/126,5,Andrzej Stekala 137/115,5, Dawid Kubacki 131/133,5)3. Norveška 974,8 (Daniel Andre Tande 129,5/134, Halvor Egner Granerud 116,5/131,5,Marius Lindvik 137/144,5, Robert Johansson 121,5/140)5. Japonska 925,16. Nemčija 870,37. Finska 801,98. Švica 700,59. Italija 336,81. Poljska 2748 točk2. Norveška 26803. Nemčija 21864. Avstrija 18636. Japonska 12647. Rusija 2598. Švica 250...