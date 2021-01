Odlična slovenska napoved, šok za Zylo, Kraft kot rozina

skoki razvrstitev



Schlierenzauerjevo opravičilo

Ljubljana –, ki je s 161 centimetri najmanjši smučarski skakalec med svetovno elito, je bil včeraj v Zakopanah največji. Potem ko je bil na uradnem treningu s 129,5 in 136,5 metra dvakrat najboljši, je 25-letni Japonec, ki je s 147 metri od lani tudi rekorder naprave Wielka Krokiew, s skokom, dolgim 133 metrov, v svojo korist odločil še kvalifikacije. V lepi (moštveni) luči so se predstavili tudi Slovenci.Od naše sedmerice je bil najboljši kvalifikant, ki je izkoristil rahel vzgornik (+ 0,26 m/s; - 2,8 točke) in odjadral do 137 metrov, kar je bila največja daljava dneva; tako daleč je sicer odneslo tudi(5.). Srednji od bratov Prevc je pristal tik za najboljšim Fincem – na šestem mestu, med deseterico pa se je prebil tudi, ki je v nekoliko slabših razmerah poletel do 132 metrov (8.).Med Slovenci najslabši veter je imel(- 0,84 m/s; + 11,0), ki je kljub močnemu vetru v hrbet izvlekel 124 metrov, kar ga je uvrstilo na 15. mesto. V spremenljivih razmerah so se na jutrišnjo posamično tekmo (16.00) – danes bo na sporedu ekipna preizkušnja (16.15) – zanesljivo uvrstili tudi preostali naši reprezentanti(130 m/18. mesto),(126,5 m/19.),(123 m/28.) in(120 m/42.).V kvalifikacijah je nastopilo 56 skakalcev iz trinajstih držav, na koncu pa je bilo uvrščenih le 54, saj so zaradi neustreznega tekmovalnega dresa ob Avstrijcudiskvalificirali tudi poljskega zvezdnika, kar je bil za domačo reprezentanco precejšen šok.Jukiji Satu, ki je za nagrado prejel ček za 3000 švicarskih frankov, sta se včeraj najbolj približala Nemec(132 m) in Poljak(130 m). Slovenija bo na moštveni tekmi nastopila v postavi Cene Prevc, Tilen Bartol, Peter Prevc in Anže Lanišek.Iz najboljše petnajsterice se je nastopu v Zakopanah odpovedal zgolj. Avstrijski zvezdnik, ki se je minulo nedeljo s tretjim mestom v Titisee-Neustadtu veselil svojih prvih stopničk v sezoni, je po prestani bolezni covid-19 in težavah s hrbtom plačal davek naporom iz zadnjih tednov. »Počutim se kot zmečkana rozina,« je zaupal 27-letni as iz Schwarzacha v Pongauu na Solnograškem, ki bo le stežka ubranil veliki kristalni globus iz prejšnje zime.Namesto Krafta je priložnost spet dobil, ki je po razočaranju v Bischofshofnu, kjer ga je v uvodni seriji na izločanje »nokavtiral« Peter Prevc, jezno odkorakal mimo kontrolorja za opreme, zaradi česar ga je na zadnji postaji 69. novoletne turneje doletela še diskvalifikacija. Po prespani noči se je 31-letni Tirolec opravičil za (nešportno) vedenje.»Da nisem šel na kontrolo, je bila napaka, neumno in nikakor ne v redu. S svojim odhodom iz arene sem bil slab zgled, za kar bi se rad iskreno opravičil. »Šport so čustva, toda vseeno ne bi smel dovoliti, da me na takšen način vodi razočaranje,« je v svojem blogu zapisal Schlierenzauer.