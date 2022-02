Po Pekingu presenetljivo sveže

Konec tedna se bo nadaljevala sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Skakalce čakata dve tekmi v finskem Lahtiju, skakalke pa v zadnjem dobrem mesecu dni čaka še več kot polovica sezone. Najprej se selijo v sosednjo Avstrijo, kjer bodo imela dekleta konec tedna v Hinzenbachu tri tekme. Slovenski skakalni tabor je olimpijske igre v Pekingu končal nad pričakovanji, s štirimi kolajnami, od tega z dvema zlatima. Oddiha pa ni bilo veliko. V preostalem dobrem mesecu dni sezone naj bi nadomestili še dve odpadli tekmi, kar pomeni, da imajo lahko dekleta pred seboj še 15 tekem na koledarju svetovnega pokala.

»Do konca sezone imamo kar veliko gnečo. Žal pa v ta del ne bomo vstopili z najmočnejšo postavo, ker imajo mladinke v tem času svetovno prvenstvo, kamor bo seveda odpotovala tudi nedavna zmagovalka celinskega pokala Nika Prevc,« je povedal glavni trener Zoran Zupančič. »Za konec sezone v času ruske turneje pa so na koledarju še evropske mladinske olimpijske igre, ki so prav tako prioriteta. Bomo videli. V Avstrijo bosta tako za tekme ta konec tedna poleg olimpijske četverke Urša Bogataj, Nika Križnar, Ema Klinec in Špela Rogelj odpotovali še Katra Komar in Maja Vtič. V reprezentanci bi bila seveda gladko tudi Jerneja Brecl, a je ta čas pozitivna na novi koronavirus,« je še razkril glavni trener skakalk.

»Motivacija deklet ostaja visoka. Na treningih po vrnitvi s Kitajske so bila dekleta presenetljivo sveža, raven njihovih skokov je bila visoka, glede tega se ni ničesar spremenilo. Zagotovo pa so že psihično utrujene, nekatere prav gotovo ne bodo zdržale sezone do konca,« je še menil Zupančič in dodal, da na tekme v Avstrijo po razočaranju v Pekingu denimo ne bo ne Nemke Katharine Althaus niti Japonke Sare Takanaši. V svetovnem pokalu bo spet nastopila najboljša skakalka to zimo Avstrijka Marita Kramer, ki je morala zaradi pozitivnega koronskega testa izpustiti olimpijski nastop. V točkovanju svetovnega pokala ima na prvem mestu 870 točk. Druga je Althausova (689). Od tretjega do petega mesta sledi slovenski paket. Bogatajeva je tretja (575), Klinčeva (561) četrta in Križnarjeva (561) peta. V pokalu narodov pa Slovenke vodijo z 2379 točkami pred Avstrijkami (2112), tretje so Nemke (1186). Prva tekma v Hinzenbachu je na sporedu že v petek, ko se bodo skakalke pomerile na ekipni tekmi s prvo serijo ob 15. uri.