Po šestih letih znova Avstrijec, Slovenca brez točk

Avstrijec Vincent Kriechmayr je z zmago odprl turnejo po italijanskih Dolomitih. Kriechmayr je zmagal na prvem od dveh smukov za svetovni pokal v Val Gardeni. Na progi Saslong se je izkazal tudi vodilni smučar v skupnem seštevku Švicar Marco Odermatt, ki je na drugem mestu zaostal zgolj 11 stotink sekunde. Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater sta ostala brez točk. Odermatt, ki je startal kot 12., je zgolj za dve stotinki sekunde prehitel pred tem najhitrejšega Avstrijca Matthiasa Mayerja in preprečil dvojno avstrijsko zmago. Kriechmayr se je na progo pognal tik za Odermattom in dosegel nov najboljši čas, ki je obveljal tudi za najhitrejšega. Odermatt je na vseh sedmih tekmah, ki se jih je udeležil to sezono, stopil na stopničke.

Le desetinko počasnejši je bil na četrtem mestu francoski veteran Johan Clarey. Zmagovalec uvodnih dveh smukov sezone v Severni Ameriki Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je v Val Gardeni zmagal v smukih v letih 2018 in 2019, tokrat ni posegel po stopničkah. Njegov sicer majhen zaostanek 26 stotink sekunde mu je prinesel peto mesto.

Avstrijci so bili nekoč velesila tekmovanj v Val Gardeni. Pred Kriechmayrjem je smuk v Val Gardeni leta 2016 osvojil Max Franz. Kriechmayr je leta 2019 na tem prizorišču dobil superveleslalom, na lanskem superveleslalomu pa sta Avstrijca Mayer in Kriechmayr zaostala zgolj za Kildejem. Slovenca tokrat nista bila del najboljše trideseterice, ki osvoji točke svetovnega pokala. Najboljši Slovenec je bil Miha Hrobat (+1,56) na 46. mestu, Martin Čater (+1,83) je bil 50. Četrtkov smuk je bil nadomestni za odpadlega v Beaver Creeka. V petek bo na sporedu superveleslalom, v soboto smuk.